È scoppiato il finimondo dopo l'ospitata di Carmen di Pietro a Belve di martedì 26 novembre 2024. Attrice e personalità televisiva, Di Pietro è nota per la sua personalità che lascia spesso in dubbio sul fatto che la donna sia realmente così oppure sia un personaggio costruito. Anche con Francesca Fagnani, l'intervista è al tempo stesso ironica e surreale. Qualcuno però non ha preso bene le parole di Carmen di Pietro e dopo l'intervista a Belve ha detto la sua. Cos'è successo?

“Belve”, le parole di Carmen di Pietro su Wanda Fisher

Lo scorso ottobre, Wanda Fisher ha dichiarato di essere pronta a denunciare Carmen, perché le dovrebbe mezzo milione di euro per non aver rispettato un accordo economico legato al brano "Imagination". Francesca Fagnani ha sollevato la questione durante l'intervista a Carmen Di Pietro. "La Fisher sostiene che lei si sarebbe esibita in Spagna usando dei brani incisi in realtà dalla cantante, Wanda. Per questo la Fisher ha dichiarato che lei le dovrebbe 500mila euro", ha detto la conduttrice. Carmen però ha smentito tutto. "Rispetto l'età, ma non è vero nulla. Ha 80 anni, non è vero quello che dice. Io mi esibivo con delle canzoni, ma la voce non era la mia. Però non era nemmeno quella di Wanda. Chi cantava? che ne so figlia mia, un'altra corista. Lei è grande, voglio rispettare l'età e non dico altro", ha affermato la showgirl. Le sue parole hanno fatto infuriare Wanda.

Querela in arrivo da parte di Wanda Fisher?

Wanda Fisher ha sbottato dopo le dichiarazioni di Carmen Di Pietro a Belve. La cantante ha pubblicato un lungo post su Instagram, nel quale si è scagliata contro la Di Pietro. Secondo la cantante, le sue dichiarazioni a Belve sono delle menzogne che la danneggiano. Per queste ragioni Wanda starebbe pensando ad una querela.

