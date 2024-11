Dopo circa un anno, Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni, ha deciso di rompere il silenzio sulla vicenda che l’ha visto coinvolto. Il noto conduttore televisivo è stato ospite a “Dritto e Rovescio”, programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. (Continua…)

Chi è Andrea Giambruno

Andrea Giambruno è un giornalista e conduttore televisivo, nonché ex compagno dell’attuale premier Giorgia Meloni. Ha iniziato a lavorare come autore negli studi di MTV, prima di approdare a Mediaset sempre nei panni di autore per “Quinta Colonna”, “Matrix”, “Mattino 5” e “Stasera Italia”. In seguito ha indossato anche le vesti di conduttore televisivo per “Studio Aperto” e “Diario del giorno”. Da circa un anno, però, è stato allontanato da Mediaset in seguito ad alcuni fuori onda pubblicati dal programma “Striscia la Notizia”. (Continua…)

I fuori onda di “Striscia la Notizia”

Il conduttore Andrea Giambruno è stato allontanato da Mediaset dopo la pubblicazione da parte di “Striscia la Notizia” di alcuni fuori onda di “Diario del giorno”. Nei filmati mandati in onda dal noto tg satirico, l’allora compagno di Giorgia Meloni si complimenterebbe con la collega e sarebbe meno gentile invece con gli altri colleghi: “Per fortuna a 42 anni ho ancora i capelli, qui sono tutti pelati“. Alcuni complimenti rivolti alla collega, invece, sarebbero molto espliciti e avrebbero fatto infuriare la premier, al punto da mettere fine alla loro storia d’amore. A distanza di circa un anno, però, Giambruno è tornato sull’argomento. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)