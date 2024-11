Il settimanale Oggi, in edicola questa settimana, ha condiviso alcune foto che ritraggono Paolo Bonolis, il figlio Davide e con loro c’è anche una nuova arrivata in famiglia. I tre sono insieme ad alcuni amici a cenare in un ristorante della Capitale. Un passo importante per Davide Bonolis, che ha deciso di presentare ufficialmente la sua nuova fidanzata al padre. (Continua dopo le foto)

La relazione tra Davide Bonolis e Sophia Berto

La storia d’amore tra i due giovani è molto fresca: i due infatti si sono conosciuti a settembre, quando Sonia Bruganelli ha iniziato il suo percorso nel programma accompagnata spesso e volentieri dal figlio Davide. Ricordiamo tra l’altro, che fino a pochissimo tempo fa, Davide Bonolis era fidanzato con Martina Fabbri, una ragazza alla quale è stato legato per diverso tempo. Presumibilmente, Davide avrebbe chiuso la sua relazione con Martina per intraprendere questa nuova conoscenza con Sophia. Ora la loro frequentazione è ufficiale. (Continua dopo le foto)

Chi è Sophia Berto

Sophia Berto è una ballerina professionista e insegnante di danza. La ragazza ha 24 anni e attualmente sta partecipando all’edizione 2024 di Ballando con le Stelle, in coppia con Tommaso Marini. La ragazza ha iniziato il suo percorso artistico giovanissima, dedicandosi con passione alla danza classica e moderna. La ballerina ha conosciuto Davide Bonolis a Ballando con le Stelle. Sophia, qualche settimana fa, ha condiviso sui social una foto di coppia. L’immagine, dove i due appaiono insieme in ascensore, ha rapidamente fatto il giro dei social, confermando la loro frequentazione. La storia sembra procedere a gonfie vele, tanto che Davide Bonolis avrebbe deciso di presentare Sophia al padre.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva