Luciana Littizzetto, tremenda gaffe in diretta: “Ma è morto” – La puntata di “Che Tempo Che Fa” del 17 novembre 2024 è stata particolarmente ricca di ospiti. Non sono mancati ovviamente i volti fissi dell’amatissima trasmissione, come Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. La simpatica Lucianina si è cimentata nel suo solito monologo settimanale e ha scritto una delle sue famose letterine a Matteo Salvini, leader della Lega e ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La comica torinese però ha commesso una clamorosa gaffe. (continua a leggere dopo le foto)

Nel salotto di Fabio Fazio, domenica 17 novembre 2024, come dicevamo in apertura, ci sono stati tanti ospiti: Pierfrancesco Favino, Gabriele Salvatores, Andrea Bocelli, Lucia Annibali, Fabio Caressa con Benedetta Parodi e a gran sorpresa il tennista Jannik Sinner in collegamento. Presenti anche tutti i protagonisti del Tavolo e le due co-conduttrici Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. Proprio quest’ultima si è resa protagonista di una gaffe. (continua a leggere dopo le foto)

la letterina di Littizzetto a Salvini "illustrissimo ministro di terra, acqua, binario…mastro citofono, sultano di Pontida e zar di tutte le ruspe…uomo del ponte che ha detto sì…le porto la domanda che si fanno milioni d'italiani: che minchia succede?"

capolavoro#CTCF pic.twitter.com/Ul83L5lt01 — Sirio 🏀 (@siriomerenda) November 17, 2024

“Che tempo che fa”, brutta gaffe in diretta per Luciana Littizzetto

Luciana Littizzetto non si è limitata alla lettura della sua ‘letterina’, indirizzata questa volta al ministro Matteo Salvini, ma ha commentato anche una delle nuove borse della maison Moschino, quella a forma di sedano del valore di 3.700 euro. Rivolgendosi direttamente allo stilista fondatore della casa di moda, la spalla di Fabio Fazio gli ha suggerito delle idee per la prossima collezione, peccato però che Franco Moschino sia scomparso da oltre 30 anni.

