Home | “Striscia la Notizia” contro “Affari tuoi”, il deepfake con Mentana vs De Martino

Le polemiche tra Striscia la Notizia e Affari tuoi sono una storia che va avanti da anni e che risalgono addirittura all’esordio del programma, ai tempi di Paolo Bonolis. Anche questa nuova edizione del game show di Rai 1 condotta da Stefano De Martino è finita sotto la lente di ingrandimenti dello storico tg satirico di Canale 5 diretto da Antonio Ricci. Nel corso della puntata di ieri, 7 Novembre 2024, Striscia ha mandato in onda un deepfake, ovvero un video falso generato dall’intelligenza artificiale, nel quale Enrico Mentana si scagliava contro De Martino. (Continua a leggere dopo dopo le foto)

“Striscia la Notizia” contro “Affari tuoi”, il deepfake con Mentana vs De Martino

Le polemiche tra Striscia la Notizia e Affari tuoi sono una storia che va avanti da anni. Il programma di Antonio Ricci denuncia da sempre le dinamiche del game show di Rai 1, spesso portando la polemica ad un livello molto alto. Non fa eccezione l’attuale edizione di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino, sulla quale Striscia ha fatto intervenire anche Enrico Mentana. Ovviamente, il video mostrato non riprende il vero direttore del Tg La7 ma una sua versione deepfake. Come sempre questi tipo di video hanno diviso il pubblico di Canale 5, c’è chi si è fatto una risata e chi l’ha trovato di cattivo gusto.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”