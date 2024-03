Loredana Bertè, scoppia il caos dopo il malore: “Tutto finto”

Loredana Bertè è una cantautrice, attrice ed ex ballerina italiana, sorella minore di Mia Martini. Sin dagli anni settanta è ritenuta una delle interpreti più rappresentative della musica leggera italiana. Loredana Bertè ha annullato il concerto al teatro Brancaccio di Roma in programma per l’11 Marzo perché colpita da malore. Una notizia, diffusa dallo staff della cantante, che ha fatto preoccupare i fan dell’artista. Ovviamente, come capita spesso in questi casi, non sono mancate le polemiche. (Continua a leggere dopo la foto)

Loredana Bertè, scoppia il caos dopo il malore

Loredana Bertè ha annullato il concerto al teatro Brancaccio di Roma in programma per l’11 Marzo 2024 perché colpita da malore. Una notizia, diffusa dallo staff della cantante, che ha fatto preoccupare i fan dell’artista: “Siamo veramente costernati, ma a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura, stasera Loredana Bertè non potrà andare in scena, al momento è ricoverata per accertamenti. Vi daremo notizie a breve”. La cantante aveva dolori già dalla mattina e nel pomeriggio è stata visitata in una clinica privata dove le è stato consigliato dal medico il ricovero. Qualcuno però, che si è visto annullare lo stesso evento per la seconda volta a distanza di undici mesi, ha avuto anche da ridire, lasciando così spazio alle polemiche.

