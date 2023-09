Loredana Bertè, malore improvviso: ecco cosa ha avuto

Un brutto colpo per Loredana Bertè che ieri si trovava a Catania per l’ultima tappa del suo tour estivo. La cantante, a poche ore dall’inizio del concerto si è vista costretta a rinunciare a causa di un malore improvviso. “Mi trovo a Catania da ieri. Ho fatto un viaggio in traghetto per poter raggiungervi, Villa Bellini sarebbe stata la perfetta conclusione per questo tour. Purtroppo però stanotte ed oggi non sono stata affatto bene”, ha scritto sui social spiegando cosa le è capitato.

Loredana Bertè, cosa le è successo

Con grande dispiacere Loredana Bertè, tramite social, ha spiegato le cause che l’hanno portata a rinunciare al concerto. Da una prima visita il medico le ha detto di avere un inizio di influenza, ma questa mattina “speravo di stare meglio– ha detto la Bertè- invece mi sono svegliata con un dolore alla schiena da impazzire, fortissimo. Stamattina la mia manager, a cui non sono piaciuti questi sintomi, mi ha voluto fare un secondo tampone. purtroppo sono risultata positiva“, ha confessato. “Mi viene da piangere“, ha concluso Loredana, mostrando il tampone con esito positivo. (continua dopo la foto)

Positiva al Covid-19

Loredana Bertè si trovava a Catania ieri, per l’ultima tappa del suo tour estivo, ma poche ore prima dell’esibizione si è sentita male e dopo vari accertamenti ha annunciato di essere positiva al Covid. “Questo tour, per me che ero appena uscita dalla convalescenza, è stato estenuante, vuoi per i lunghi viaggi, vuoi per il caldo, alla fine non sono riuscita a concluderlo. Ho fatto 30 ma non 31!”, ha scritto Loredana su Instagram, chiedendo scusa a tutti i fan che erano già arrivati a Villa Bellini e la attendevano per cantare insieme.

A dare la triste notizia al pubblico, è stata Aida Cooper che avrebbe dovuto esibirsi con la Bertè intonando un medley dei più grandi successi dell’artista calabrese.