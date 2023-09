Il famoso attore e la giornalista italiana sono stati paparazzati insieme durante le vacanze estive. I due si sono recati a Pantelleria, in Sicilia, dove si sono goduti gli ultimi giorni di mare e di sole. L’estate, infatti, è al capolinea, ma l’attore e la giornalista sembrano non avere voglia di tornare alla quotidianità. Nelle foto apparse sul noto settimanale appaiono in atteggiamenti intimi, ma soprattutto felici e spensierati. (Continua…)

L’attore e la giornalista paparazzati in vacanza

Vacanze a Pantelleria per il famoso attore e la giornalista italiana. I due hanno comprato un dammuso, ovvero una tipica abitazione dell’isola. Per loro è un luogo da sogno ed è per questo che anche quest’anno hanno deciso di trascorrere le vacanze estive proprio lì insieme ai propri figli. La giornalista ha avuto due figlie da una precedente relazione, ma l’attore è molto legato a loro. Gli scatti apparsi sul settimanale Oggi mostrano la coppia in atteggiamenti molto intimi e soprattutto abbastanza felici e spensierati. (Continua…)

Claudio Santamaria e Francesca Barra paparazzati in vacanza

Claudio Santamaria e Francesca Barra sono stati paparazzati insieme in vacanza. Le foto sono apparse sul settimanale Oggi. I due hanno scelto l’isola di Pantelleria per trascorrere le proprie vacanze estive. Insieme a loro c’erano Atena, figlia della coppia, Emma Angelina e Greta, le due figlie che Francesca Barra ha avuto dalla precedente relazione con Marcello Molfino. Santamaria pare abbia un bellissimo rapporto con loro. In una recente intervista ha dichiarato: “Per loro sono un punto di riferimento, insieme al loro papà“. (Continua…)

Claudio Santamaria e Francesca Barra insieme a Pantelleria

Il noto attore e la famosa giornalista sono stati paparazzati insieme dal settimanale Oggi durante le vacanze a Pantelleria, dove hanno acquistato un dammuso da sogno. Negli scatti si vede Santamaria in piedi sulla pedana di poppa e poi ancora Claudio che dalle scalette si sporge per baciare Francesca con ai suoi piedi la piccola Atena che gioca.