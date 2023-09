Riccardo Guarnieri perchè è andato via da Uomini e Donne. Sono ripartite le registrazioni del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. In studio ci sono assenze molto pesanti, tra cui spicca sicuramente quella di Riccardo Guarnieri. Lui è uno dei cavalieri più discussi di “Uomini e Donne”. Quest’anno, però, nel parterre pare non ci sia spazio per lui e finalmente è stato svelato anche il motivo. (Continua…)

Riccardo Guarnieri assente a “Uomini e Donne”

“Uomini e Donne“, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, sta per tornare in onda. Il programma è stato confermato all’interno dei palinsesti televisivi. Nessuno aveva mai avuto dubbi sulla riconferma della fortunata trasmissione di Canale 5. Ogni anno Maria De Filippi ottiene un numero di ascolti invidiabile. Le registrazioni delle nuove puntate sono già state effettuate e ci sono moltissime novità. Nel parterre delle dame e dei cavalieri ci sono new entry, grandi ritorni, ma anche qualche assenza pesante.

Nelle prime due registrazioni, infatti, non erano presenti né Armando Incarnato né Riccardo Guarnieri. Se in merito al primo non sappiamo per quale motivo non sia presente in studio, in merito al secondo invece finalmente sappiamo tutta la verità. (Continua…)

Riccardo Guarnieri non è più presente nello studio di “Uomini e Donne”. Duro colpo per tutti i telespettatori che si erano affezionati al cavaliere pugliese. I fan del programma si chiedono che fine abbia fatto e sul web spunta una clamorosa indiscrezione. Riccardo non figurerebbe nello studio del famoso dating show perchè si è fidanzato. Si tratta, però, di un’indiscrezione e come tale da prendere con le pinze. (Continua…)

La segnalazione

Il sito IsaeChia ha ricevuto una segnalazione su Riccardo Guarnieri. Pare, infatti, che il cavaliere abbia abbandonato “Uomini e Donne” perchè si sarebbe fidanzato: “Sì, è vero, l’ho visto anche io. Mano nella mano con una giovane ragazza. Abitiamo a pochi chilometri di distanza. Lei è giovane e molto bella. Di una bellezza semplice, non appariscente. Niente a che vedere con le altre che ha frequentato a Uomini e Donne. Capelli lunghi, biondo scuro. Lui è uguale a come si vede in tv. Di persona è anche un po’ più bello e muscoloso. Gli ho fatto la radiografia quando l’ho incrociato”.