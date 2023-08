Uomini e donne, la notizia choc sul tronista Cristian

Manca davvero poco alla nuova stagione di Uomini e Donne e gli animi sono già in fermento dopo aver scoperto chi sono i nuovi tronisti. Secondo alcune indiscrezioni però, la produzione avrebbe già deciso di allontanare Brando, il 22enne di Treviso, dopo aver scoperto che è già fidanzato con una ragazza di nome Alice. Come riportato da Deianira Marzano però, anche un’altro pronto a sedersi sul trono rischia la sua posizione, stiamo parlando di Cristian.

Uomini e Donne la notizia su Cristian: anche lui è fidanzato?

Stesso destino quello di Cristian e Brando. Secondo l’esperta di gossip, Deianira Marzano, anche Cristian sarebbe già fidanzato. A rivelarglielo sarebbe stata una sua seguace che le ha spiegato di conoscere sia Cristian che la sua ex fidanzata. Pare che i due sono stati insieme per 4 anni e che , ad inizio agosto, abbiano trascorso qualche giorno di vacanza a Lampedusa.

Stando a quanto dice la Marzano, l’utente le avrebbe mandato anche degli scatti dei due amanti, in atteggiamenti risalenti all’otto agosto, proprio qualche giorno prima che venisse registrata la prima puntata. Questo scatto non è stato pubblicato per rispettare la loro privacy. (continua dopo la foto)

L’intervento di Cristian

Cristian appena saputo cosa si diceva sul suo conto ha deciso di intervenire e ha pubblicato sul suo profilo Instagram un lungo comunicato dove spiega le ragioni di quella foto, negando di essere ancora fidanzato. “Per partecipare a Uomini e Donne sia come corteggiatore che come tronista bisogna essere single e io lo sono. Ho visto foto sul web di me e la mia ex ragazzi con i volti oscurati. Io quella foto ce l’ho così come ce l’ha anche la mia ex. È una foto fatta a Lampedusa. Una vacanza comprata e quindi pagata quando ancora stavamo insieme. Né io né lei siamo milionari e quindi nessuno dei due ha rinunciato“, ha ammesso il ragazzo. “Tra me e la mia ex fidanzata c’è stato solo un bacio a stampo durante un’escursione. Detto questo lei è la mia ex e io il suo ex e seduto sul trono ci sono io e sono single. Io e la mia ex ci siamo lasciati i primi di aprile (2023) e la vacanza è stata comprata e pagata a febbraio (2023)“. (continua dopo la foto)

Dunque Cristian non ha negato di trovarsi a Lampedusa con la ex fidanzata, ma che si trovavano in vacanza insieme solo perché il viaggio era stato organizzato prima che tra i due finisse. Nonostante il tempo passato insieme e il bacio, tra loro non si è riaccesa la fiamma e quindi Cristian è single al 100%.