Pronostico e statistiche Wimbledon: Dimitrov sfida Sinner

Il fascino di Wimbledon torna a catturare gli appassionati di tennis con una sfida che promette spettacolo: Grigor Dimitrov, spesso definito il “nuovo Federer” per la sua eleganza e il celebre rovescio a una mano, affronta agli ottavi un avversario d’eccezione, Jannik Sinner. L’attenzione degli analisti e degli scommettitori si concentra su questa partita, anche alla luce delle statistiche e dei precedenti tra i due giocatori, che suggeriscono un confronto equilibrato ma con un chiaro favorito.

Le statistiche di Dimitrov: una stagione di riscatto e solidità

Grigor Dimitrov arriva a Wimbledon 2025 da protagonista dopo una stagione che lo ha visto rinascere: quattro finali disputate, un titolo conquistato a Brisbane e una semifinale raggiunta a Miami. Dopo anni altalenanti, il bulgaro ha riguadagnato la top-10 mondiale, mostrando un tennis brillante e concreto. Il suo percorso nel tabellone londinese è stato impeccabile:

1° turno: vittoria su Nishioka (6-2, 6-3, 6-4)

(6-2, 6-3, 6-4) 2° turno: successo contro Moutet (7-5, 4-6, 7-5, 7-5)

(7-5, 4-6, 7-5, 7-5) 3° turno: affermazione su Ofner (6-3, 6-4, 7-6(0))

Questi risultati confermano la sua capacità di mantenere alto il livello di gioco nei momenti decisivi, qualità che potrebbe rivelarsi fondamentale contro il numero uno del mondo.

La sfida con Sinner assume un valore particolare anche alla luce dei precedenti: sebbene il giovane italiano sia avanti 4-1 negli scontri diretti, l’unica vittoria di Dimitrov risale al 2020 agli Internazionali di Roma. Da allora, Sinner ha preso il sopravvento nei match più recenti, tra cui quelli a Miami e Roland Garros nel 2024.

Il bulgaro, classe 1991, vanta un best ranking di numero 3 al mondo (novembre 2017), 9 titoli ATP in carriera e un successo alle prestigiose ATP Finals di Londra nel 2017. Nonostante alcune battute d’arresto in carriera, la sua attuale forma lo rende un avversario temibile, capace di mettere in difficoltà anche i migliori.

Le previsioni degli esperti, tuttavia, vedono Sinner partire favorito, grazie al suo status di numero uno e alla maggiore continuità mostrata nel circuito nell’ultimo anno. La chiave del match sarà la capacità di Dimitrov di sfruttare il suo rovescio e le variazioni tecniche sull’erba di Wimbledon.

In sintesi, l’incontro tra Dimitrov e Sinner agli ottavi di Wimbledon rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del torneo. Le statistiche e i precedenti suggeriscono un leggero vantaggio per l’italiano, ma il bulgaro, sostenuto da una stagione di alto profilo e da un percorso impeccabile nel torneo, può ancora sorprendere. Le quote degli scommettitori riflettono questo scenario, attribuendo maggiori possibilità di successo a Sinner, pur non escludendo il colpo di scena.

