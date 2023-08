Tina Cipollari irriconoscibile negli ultimi scatti sui social: fioccano le critiche

Tina Cipollari foto ritoccata. Negli ultimi scatti pubblicati sui social, Tina Cipollari, opinionista del programma “Uomini e Donne”, secondo qualcuno è irriconoscibile. Alcuni utenti accusano la donna di aver ritoccato la foto per sembrare più bella. Fioccano dunque le critiche sul suo profilo social, ma la Cipollari le rispedisce al mittente senza rispondere. (Continua…)

Chi è Tina Cipollari

Tina Cipollari è un personaggio televisivo molto famoso. È nota soprattutto per il ruolo di opinionista di “Uomini e Donne”, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nel corso della sua carriera, però, la Cipollari ha avuto anche altri ruoli in televisione. La donna ha debuttato nel piccolo schermo nel 2001, in qualità di corteggiatrice di “Uomini e Donne“. In seguito ha vestito i panni di tronista ed infine quelli di opinionista.

Ha partecipato anche ad altri programmi come “Buona Domenica“, il reality show “Il ristorante“, “Domenica in“, “La vita in diretta“, “Pechino Express” ed infine Selfie – Le cose cambiano. Sicuramente per il suo successo deve molto a Maria De Filippi, che l’ha lanciata e l’ha poi consacrata nel mondo dello spettacolo. (Continua…)

Tina Cipollari foto ritoccata?

Di recente, Tina Cipollari ha pubblicato alcuni scatti sui social. La nota opinionista è molto seguita sui social. Le sue foto sono sempre piene di interazioni. Tra tutti i commenti positivi, però, non manca qualche commento negativo. I cosiddetti hater, ovvero gli “odiatori del web”, spesso prendono di mira la Cipollari, che a volte risponde a tono, altre lascia andare. Nelle ultime ore, ad esempio, alcuni suoi scatti sono finiti nel mirino degli hater. Alcuni utenti hanno accusato la Cipollari di aver ritoccato le foto. (Continua…)

Tina Cipollari foto ritoccata: le critiche

Alcuni utenti hanno accusato Tina Cipollari di ritoccare le foto su Instagram. “Qua Photoshop alza i tacchi e se ne va a quel paese per quanto hai ritoccato queste foto”, ha scritto qualcuno; “Con tutti questi filtri sei irriconoscibile”, ha aggiunto qualcun altro. La Cipollari nello studio di “Uomini e Donne” risponde a tutte le critiche che le vengono mosse, mentre in questa occasione ha deciso di lasciare andare.