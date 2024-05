“L’ha lasciata da sola”: Kate e William, cosa sta succedendo

Kate Middleton lasciata sola dal principe William, cosa succede – La Royal Family sta passando un momento di assestamento e di riorganizzare degli impegni pubblici a causa dei problemi di salute di due dei suoi membri più importanti, re Carlo III e la principessa Kate. Ora sorge nuova ipotesi a partire dall’agenda del royals. (Continua a leggere dopo la foto…)

La Royal Family in crisi: come sta andando

Nell’ultimo periodo la Famiglia Reale ha dovuto affrontare varie difficoltà e complicazioni. Il caos è iniziato dopo la scoperta dei problemi di salute del Re Carlo III e della moglie del suo primogenito, Kate Middleton. Le due diagnosi hanno creato scompiglio ed entrambi hanno dovuto prendersi del tempo per dedicarsi alle cure. Il sovrano però ha fatto il possibile per tornare quanto prima ai suoi doveri di reale presenziando alle cerimonie e agli incontri più importanti. Per quanto riguarda la principessa invece, le notizie sono state meno confortanti. (Continua a leggere dopo le foto…)

Kate Middleton, ancora ritirata

Dopo la diagnosi di tumore infatti, Kate Middleton ha scelto di ritirarsi a vita privata e di cancellare gli appuntamenti della sua agenda. A parte una breve apparizione sui social per mettere al corrente i sudditi, la principessa del Galles non ha partecipato ai vari eventi e cerimonie che costellano la vita della Royal Family. Per i primi tempi, anche il principe William è stato molto più assente dalla vita pubblica per stare accanto a Kate in questo momento difficile. Ora però, le cose sembrano stare cambiando e c’è chi ha proposto una lettura su quanto sta accadendo.

