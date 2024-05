“Harry e Meghan disperati”: emergono nuove rivelazioni scottanti – Il principe Harry e Meghan Markle sarebbero in apprensione per alcune nuove rivelazioni sul loro conto che potrebbero sconvolgere per sempre la loro vita. Di mezzo ci sarebbe un documentario, che passerebbe al microscopio la vita “colorata” dell’ex attrice. Chi era Meghan Markle prima di sposare il secondogenito di Lady Diana e re Carlo III? (continua a leggere dopo le foto)

Il documentario in uscita andrebbe ad indagare dove nessuno era mai andato a cercare prima. Ma cosa temono esattamente i Sussex? Qual è il segreto tanto terribile che questo misterioso documentario rischia di andare a mostrare al mondo intero? E perché Meghan Markle sarebbe preoccupata? Secondo quanto riferito da alcuni media, tra cui "Sky News", un prossimo documentario tedesco della giornalista reale esperta Ulrike Grunewald rivelerà delle notizie bomba sulla vita dell'ex attrice prima di sposare il principe Harry nel 2018.

“Harry e Meghan disperati”: di mezzo un documentario

Ulrike Grunewald e il suo team hanno viaggiato dall’Europa fino a Montecito in California per parlare con i vicini di Harry e Meghan e dare un’occhiata all’interno della loro vita privata. Se il fratello dell’erede al trono William, nel suo tanto chiacchierato libro, ha parlato di molti “errori di gioventù”, sulla vita di Meghan Markle prima di sposare il principe ci sono cose che ancora non conosciamo.

