Lea Pericoli, la commozione di Pietrangeli: “Era come una sorella”

Insieme, Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli hanno segnato un’epoca del tennis italiano, vedendo rinascere lo sport dopo anni difficili. Inseparabili dai tempi in cui condividevano i campi tra gli anni Sessanta e Settanta, il loro legame è rimasto forte fino alla fine. Oggi, venerdì 4 ottobre 2024, Lea Pericoli, “la signora del tennis italiano”, si è spenta all’età di 89 anni. (continua dopo la foto)

Screenshot

Nicola Pietrangeli ha ricordato con emozione: “Sono stato il primo a saperlo. La sorella mi ha chiamato tre minuti dopo. Per me è morta una sorella, una compagna di vita. Di lei ricordo, più che la tennista, la sua classe. Era una grande signora, una di altri tempi. Cosa vorrei dirle? Arrivederci, aspettami e prenota il tavolo”. Pietrangeli ha anche rievocato il loro ultimo incontro, durante le Finals a Torino dell’anno scorso, e ha espresso il dolore per non poter partecipare al funerale: “Sarò criticato, ma spero che la gente capisca”.

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha reso omaggio alla Pericoli, definendola “la signora del tennis italiano” e lodando il suo ruolo di pioniera: “Lo sport italiano le è profondamente riconoscente per tutto ciò che ha dato, non solo al tennis ma a tutto il movimento sportivo”.

