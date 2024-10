E’ morta Lea Pericoli, addio alla signora del tennis italiano

E’ morta Lea Pericoli. Il mondo dello sport italiano dà l’addio ad una delle sue figure più iconiche. L’ex tennista milanese si è spenta a 89 anni, lasciando un vuoto profondo nella disciplina, dove si era distinta per il suo stile e il carattere “ribelle” per l’epoca. Pericoli è stata la numero uno del tennis femminile in Italia per 14 anni, raggiungendo gli ottavi di finale del Roland Garros quattro volte e tre volte a Wimbledon. Ha conquistato ben 27 titoli italiani, consolidando il suo posto nella storia del tennis. (in aggiornamento)