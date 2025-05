LBA, Trapani implacabile con Milano: decise le due retrocessioni

LBA, Trapani continua a vincere e nel penultimo atto della stagione regolare batte l’Olimpia Milano 89-81, candidandosi con forza al primo posto. In vetta, tutto si deciderà nello scontro diretto con la Virtus Bologna, che intanto travolge Scafati e la spedisce in Serie A2. in coda, dove Pistoia saluta la massima serie, sconfitta nettamente da una Cremona in missione salvezza. Napoli si salva sul campo di Tortona, mentre Venezia accede ai playoff nonostante la sconfitta contro Treviso.

Gli Shark non si fermano più. Davanti al proprio pubblico, superano Milano e mantengono il passo della Virtus Bologna, condividendo con le V-nere la vetta. Il match si decide nel secondo quarto, quando i siciliani piazzano il parziale che li porta al riposo avanti 47-38. Brooks e Mirotic provano a tenere a galla l’Olimpia, ma non basta per evitare un ko che costa il fattore campo nei playoff. Ora Milano attende Brescia o Trento nel primo turno, mentre Trapani si gioca tutto con Bologna.

A Scafati va in scena un monologo bolognese: la Virtus stravince 104-87. Dopo un primo quarto stellare (34-17), Bologna non abbassa mai il ritmo. Hackett è letale da tre, mentre Cordinier e Polonara fanno il vuoto. La Givova, nonostante i 24 punti di Morgan, sprofonda oltre il -30. La sconfitta vale la retrocessione aritmetica: Scafati torna in A2, la Segafredo resta in testa e attende il big match decisivo contro Trapani.

La Vanoli schianta Pistoia 89-65 e conquista la salvezza, spedendo i toscani in A2. Match dominato fin dal secondo quarto, l’Estra si spegne presto, e al rientro dagli spogliatoi la partita è già decisa. Cremona esulta, Pistoia retrocede con una giornata d’anticipo.

Sul campo di Tortona, Napoli costruisce la sua salvezza con determinazione: 89-82 il finale. Il protagonista è Pangos, letale da tre e leader tecnico dei partenopei. La Bertram si sveglia tardi, prova a rientrare nel finale ma non basta. I piemontesi dicono addio ai playoff, Napoli invece festeggia la permanenza in Serie A.

A Sassari, la Germani dimostra maturità e concretezza: 96-77 contro il Banco di Sardegna e fattore campo al sicuro. Dopo un primo quarto complicato, Della Valle (22 punti) guida la rimonta lombarda. Sassari non va oltre il decimo posto e saluterà la stagione a Trieste, mentre Brescia si prepara a un primo turno playoff che potrebbe vederla opposta a Milano.

Colpo d’orgoglio di Treviso, che batte la Reyer Venezia 83-72 grazie a un ultimo quarto da urlo (32-18). Protagonisti Bowman e Harrison, che firmano il sorpasso decisivo. Per Venezia, ko indolore: nonostante la sconfitta, resta ottava e qualificata ai playoff per la miglior differenza punti su Tortona.

Varese chiude bene la sua stagione casalinga, piegando Trieste 85-80 con una prestazione solida. Quattro giocatori in doppia cifra (Alviti, Hands, Librizzi, Mitrou-Long) per i lombardi, che salgono a 20 punti ma non possono ambire oltre il dodicesimo posto. Trieste resta nel limbo della metà classifica, e dovrà cercare l’impresa all’ultima giornata.

