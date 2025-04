LBA, Virtus Bologna travolgente ma Milano risponde

LBA, la Virtus Bologna vola da sola in vetta, Milano consolida il suo momento, mentre Pistoia accende una fiammata di speranza in fondo alla classifica. Una domenica di emozioni forti in Serie A, tra vittorie travolgenti, cadute clamorose e sogni di salvezza o playoff ancora vivi. Ecco come sono andate le partite principali della giornata.

Virtus Bologna-Varese 104-67

La Virtus recita un monologo sontuoso. A Bologna bastano due quarti per disinnescare Varese, incapace di reggere l’urto: +15 all’intervallo, poi i ragazzi di Ivanovic dilagano con un perentorio 14/26 da tre punti. Hands prova a rianimare i lombardi (20 punti), Ehiogu inchioda 5 stoppate, ma nulla può frenare l’assalto delle Vu Nere. La vetta ora è tutta bolognese, con 42 punti, in attesa di Napoli-Trapani.

Tortona-Milano 68-85

Terzo successo consecutivo per una Olimpia Milano finalmente lucida e cinica. Nonostante un avvio coraggioso dei piemontesi, trascinati da Vital, la partita prende una piega netta nel secondo tempo. Mannion orchestra la fuga, poi LeDay e Mirotic spengono ogni velleità di Tortona con un parziale di 13-0 che chiude i conti. La strada verso i playoff per Derthona si fa ora impervia, ma non impossibile.

Brescia-Reggiana 79-66

La Germani Brescia batte Reggio Emilia, priva all’ultimo di Faried. Gara lenta e ruvida, sbloccata solo tra la fine del terzo e l’inizio dell’ultimo quarto grazie alle triple di Della Valle (21 punti). Bilan giganteggia sotto le plance con 15 punti e 14 rimbalzi. Con questo successo, Brescia resta saldamente seconda e spera in un finale di stagione da protagonista.

Trento-Sassari 95-77

Trento non si ferma più: quarto successo consecutivo per la truppa di Galbiati. Lamb e Ford spingono i bianconeri con una ripresa devastante, chiusa con un 27-15 di parziale nel terzo quarto. Trento resta così incollata al treno delle prime.

Scafati-Treviso 87-92

L’agonia di Scafati sembra senza fine: nona sconfitta di fila e retrocessione che ora incombe . La Nutribullet con Paulicap e Olisevicius ribalta la gara nel secondo quarto. Treviso respira e si avvicina alla salvezza.

Venezia-Pistoia 90-93

Quando sembrava spacciata, Pistoia trova l’acuto della disperazione e batte una spenta Reyer. Gli ospiti dominano fino al +19 nel terzo quarto, trascinati da un monumentale Forrest. Venezia fallisce il match-point playoff, Pistoia si aggrappa a una speranza.

