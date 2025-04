LBA, volano le prime: in zona salvezza colpo importante di Varese

LBA, un weekend ricco di emozioni quello appena concluso nel campionato di basket. A prendersi la copertina è Trento, che sbanca Cremona con una tripla da urlo di Ellis a 0.8 secondi dalla fine. Ma sorridono anche Trapani, Milano, Sassari, Venezia e soprattutto Varese, che fa il colpaccio a Napoli.

Trento espugna Cremona all’ultimo respiro

Un finale da batticuore quello del posticipo domenicale. Cremona, guidata da uno scatenato Davis (24 punti), vola fino al +15 nella parte centrale del terzo periodo. Ma la reazione di Trento è veemente. Sul punteggio di 86-86, l’inglese Ellis trova il varco per una tripla in isolamento che vale l’86-89 finale e due punti pesantissimi in chiave classifica. Trento ora affianca Virtus Bologna e Brescia al secondo posto con 36 punti, in attesa dello scontro diretto di lunedì.

Trapani fatica ma poi dilaga: Treviso va in blackout

Trapani si impone su Treviso per 95-82, nonostante un primo tempo in cui gli ospiti si erano messi in mostra con difesa aggressiva e un ottimo Macura (22 punti). Ma la Nutribullet perde lucidità dopo l’intervallo, e l’asse Horton-Robinson guida la rimonta degli Sharks, con un break di 8-0 che spezza l’equilibrio. Trapani resta in controllo fino alla fine, confermando il proprio primato.

Milano rialza la testa: Pistoia crolla dopo l’intervallo

L’Olimpia Milano si rimette in carreggiata dopo due ko consecutivi superando Pistoia per 95-80. L’EA7, spinta dal tandem LeDay-Bortolani, chiude avanti il primo tempo, ma nella ripresa dilaga. Coach Messina non rientra dalla pausa per un’emicrania, ma un parziale di 9-0 in avvio di terzo quarto che spacca la partita. Pistoia, penalizzata dai falli, perde compattezza e cede.

Varese, vittoria a Napoli nel segno di Hands

Varese vince a Napoli contro una rivale diretta nella corsa salvezza, in un momento difficile anche sul fronte dei rapporti tra societĂ e tifosi. Match su ritmi molto alti, con i lombardi molto efficaci in attacco soprattutto nell’ultimo quarto. Risultato finale 87-97, con 29 punti del solito Jaylen Hands, 20 di Albrizzi e 18 di Mitrou Long.

Sassari non si ferma piĂą, Tortona in crisi nera

Cinque su cinque per una Sassari in grande forma. I sardi superano Tortona 87-82 in una sfida combattuta fino agli ultimi minuti, quando Bibbins e Fobbs (entrambi con 19 punti) piazzano l’allungo decisivo. Gli ospiti, alla quarta sconfitta consecutiva, non riescono a rientrare. L’ottavo posto si allontana per i piemontesi, ora a due lunghezze da Venezia.

Venezia travolge Trieste e sogna in grande

Una Venezia scintillante umilia Trieste 103-71. Partita senza storia, con i padroni di casa avanti 21-6 dopo pochi minuti grazie all’impatto di Wiltjer e Wheatle. I friulani, sorretti solo da un positivo Brown (17 punti), provano a rientrare a metĂ secondo quarto, ma la squadra di Spahija alza i giri e chiude ogni discorso nel terzo periodo toccando il +33.

