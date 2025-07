Home | Gabriele Procida firma con il Real Madrid, niente ritorno in Italia per il talentuoso cestista azzurro

Sfuma il ritorno in Italia per Gabriele Procida: il talento classe 2002, libero dopo la scadenza del contratto con l’Alba Berlino, è pronto a sbarcare in Spagna. Secondo quanto riportato da Chema de Lucas e Pianeta Basket, l’esterno italiano ha raggiunto un accordo con il Real Madrid, rinunciando all’offerta della Segafredo Virtus Bologna, che sembrava vicinissima alla firma nei giorni scorsi.

Gabriele Procida, the 2024 EuroLeague Rising Star, is set to join Real Madrid 🇪🇸👀



He rejected another EuroLeague team: https://t.co/z8bgQ5S6RD pic.twitter.com/JjPjAnyQso — BasketNews (@BasketNews_com) July 13, 2025

Accordo con il Real, sfuma la pista Virtus

La trattativa con la Virtus Bologna era ben avviata e in molti davano per certo l’arrivo di Procida alla corte di coach Banchi. Tuttavia, la proposta delle Vu Nere non è bastata a convincere il giocatore, che ha invece optato per il prestigioso progetto del Real Madrid, club fresco di cambio in panchina con l’arrivo di Sergio Scariolo al posto di Chus Mateo.

Il profilo di Procida: talento in ascesa

Scelto con il numero 36 al Draft NBA 2022, i diritti di Gabriele Procida appartengono attualmente agli Utah Jazz. Nelle ultime tre stagioni ha militato nell’Alba Berlino, affermandosi come uno dei migliori giovani d’Europa: nel 2024 è stato eletto Rising Star di Eurolega, premio riservato al miglior talento under 22 della competizione. L’ultima annata si è chiusa con 9.7 punti, 2.2 rimbalzi in 20.5 minuti di media a partita.

BERLIN, GERMANY – MARCH 07: Gabriele Procida of ALBA Berlin dunks during the Turkish Airlines EuroLeague match between ALBA Berlin and FC Barcelona at Uber Arena on March 07, 2025 in Berlin, Germany. (Photo by Jan-Philipp Burmann / City-Press GmbH Bildagentur via Getty Images)

Un rinforzo importante per Scariolo

Con l’approdo al Real Madrid, Procida va a rafforzare il reparto esterni dei blancos, orfano del bosniaco Dzanan Musa, trasferitosi negli Emirati per giocare con il Dubai Basketball Club. Il giovane italiano è il terzo colpo estivo del Real, dopo gli arrivi di Theo Maledon e Matt Kramer, e si unisce a un roster già altamente competitivo in ottica Liga ACB ed Eurolega.

Le similitudini con Fontecchio

Il percorso di Procida ricorda da vicino quello di Simone Fontecchio, anche lui passato dall’Alba Berlino alla Spagna prima dell’approdo in NBA. Se Fontecchio trovò spazio al Baskonia, Procida parte subito dal top con la maglia del Real Madrid, squadra in cui è cresciuto, a livello giovanile, anche l’amico ed ex compagno Matteo Spagnolo.

Atteso tra i convocati di Pozzecco

In attesa di iniziare la sua nuova avventura in Spagna, Procida sarà inserito nella lista dei convocati del commissario tecnico Gianmarco Pozzecco per la preparazione agli Europei 2025, in programma tra fine agosto e settembre. Il suo talento e la sua esperienza internazionale saranno un valore aggiunto per l’Italbasket, che punta a un ruolo da protagonista nella rassegna continentale.

