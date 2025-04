Home | LBA, Trapani non molla e riaggancia la vetta: Cremona sempre più giù

LBA, tornano al comando della classifica gli Shark di Jasmin Repesa, che espugnano la Fruit Village Arena battendo 95-77 un Napoli sempre più in difficoltà. Non basta un avvio frizzante dei padroni di casa, trascinati da uno scatenato Zubcic, autore di tutti gli 8 punti iniziali. A prendere il controllo del match è però Trapani, che chiude il primo quarto sul 27-18 grazie a un canestro in acrobazia di Galloway.

LBA highlights: Galloway e Trapani a tutta forza espugnano la Napoli di Green #LBASerieA | #pianetabasket https://t.co/uW7Fm87oUu — Pianeta_Basket (@PianetaBasketIT) April 28, 2025

Nel secondo parziale gli ospiti accelerano: il tabellone all’intervallo segna 57-39, con gli Shark a gestire ritmo e inerzia. Al rientro dagli spogliatoi Trapani vola addirittura a +25, ma Napoli prova l’impresa con un parziale di 13-1 che la riporta sul -8. Quando il PalaBarbuto comincia a crederci, ci pensa ancora una volta Galloway a spegnere gli entusiasmi.

Gli ultimi minuti raccontano di un nuovo allungo dei siciliani e dell’espulsione per proteste di un nervosissimo Totè. Finisce 95-77 per Trapani, che centra la ventunesima vittoria stagionale e aggancia Bologna in vetta a 42 punti. Resta invece a 16 la squadra campana, al quarto ko consecutivo e ancora pienamente coinvolta nella lotta salvezza.

Vanoli Cremona-Trieste 81-101

Doveva essere lo scontro tra due squadre in crisi, invece è stata una dimostrazione di forza di Trieste, che domina il PalaRadi e travolge la Vanoli Cremona 101-81. I giuliani partono con un parziale di 12-2 e chiudono il primo quarto avanti 28-13, grazie soprattutto a uno strepitoso Uthoff, che segna quasi quanto tutta Cremona messa insieme.

Il vantaggio resta saldamente in doppia cifra fino all’intervallo (52-37), ma nel terzo quarto arriva il blackout offensivo degli ospiti: la Vanoli ne approfitta e si rifà sotto fino al -4 con una schiacciata in contropiede di Owens. Sembra il preludio a una rimonta, ma è solo un’illusione.

Nel quarto conclusivo, rallentato anche da problemi tecnici al cronometro, è Valentine a spezzare l’equilibrio con una tripla pesantissima. Da lì in poi Trieste ritrova la fluidità offensiva e piazza l’allungo definitivo fino al +20 finale.

Per i giuliani arriva così un successo fondamentale, che li porta a quota 34 punti e garantisce matematicamente l’accesso ai playoff. Cremona, ferma a 16 punti, vede ora la zona retrocessione sempre più vicina, con la salvezza che resta da conquistare nelle ultime due giornate.

