Maggio è un mese cruciale per moltissime discipline: pensiamo al calcio, che in questo periodo vede venire alla luce importanti verdetti sia per quanto riguarda le coppe che i campionati, o al basket NBA, con i playoff che entrano nel vivo. E non mancano i Gran Premi del Motomondiale e della Formula 1, così come ci terranno compagnia tour di tennis e ciclismo. Abbiamo preparato una guida con alcuni degli eventi e tornei più importanti di questo mese.

1. Ritorno delle semifinali di Champions League

Siamo a un passo dalla finale del torneo calcistico europeo per eccellenza. Le quattro squadre rimaste – Inter, Barcellona, PSG e Arsenal – sono pronte all’infuocato ritorno delle semifinali e ad accaparrarsi i due posti in palio.

L’Inter è chiamata a una partita for the ages contro il Barcellona: dopo essere uscita in maniera grandiosa dal Camp Nou grazie ad un pirotecnico e già leggendario pareggio, ora si prepara ad accogliere i bavaresi tra le mura di casa. Anche San Siro soldout sarà chiamato a fare la sua parte sostenendo e spingendo gli uomini di Simone Inzaghi.

Meno spinosa, ma comunque meritevole di attenzione, è la situazione del Paris Saint-Germain: la squadra francese è riuscita a strappare un importante 0-1 all’Emirates Stadium grazie al gol di Ousmane Dembélé al 4′, e ora giocherà tra le mura amiche del Parco dei Principi. L’Arsenal di Arteta, che è approdato alle semifinali sconfiggendo i giganti del Real Madrid, è quindi chiamato all’impresa.

2. NBA Playoff: le semifinali e finali di Conference

Mentre scriviamo questa guida sono cominciate le semifinali dei playoff NBA. Nel weekend, infatti, abbiamo avuto gli ultimi verdetti del primo turno: a Est sono passate Cleveland, Boston, New York e Indiana, mentre a Ovest Oklahoma City, Denver, Minnesota e Golden State.

A fare particolare rumore sono state l’eliminazione dei Milwaukee Bucks, che apre la porta alla sempre più probabile partenza di Giannis Antetokounmpo, e quella dei Los Angeles Lakers. Il duo LeBron James-Luka Doncic non è stato sufficiente a battere i Minnesota Timberwolves di Anthony Edwards, e il secco 4-1 lascia molto su cui riflettere a Los Angeles durante la prossima estate.

Gli abbinamenti delle semifinali di Conference sono i seguenti:

Cleveland Cavaliers vs Indiana Pacers

Boston Celtics vs New York Knicks

Oklahoma City vs Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves vs Golden State Warriors

Ma non è tutto, perché tra circa tre settimane (si presume tra il 18 e il 20 maggio) cominceranno anche le finali di Conference, anche se ad ora è davvero difficile pronosticare chi sarà in grado di arrivarci.

3. Giro d’Italia

Semplicemente, Il più celebre evento ciclistico italiano. Il Giro d’Italia 2025 partirà il 9 maggio da Durazzo, il Albania, e si concluderà il 1 giugno a Roma. Tre settimane da seguire con il fiato sospeso, tra splendidi paesaggi nostrani e grandi nomi di questo sport: tra i principali favoriti ci sono Juan Ayuso, Primož Roglič, Adam Yates, Richard Carapaz e Tom Pidcock. Non ci sarà Tadej Pogacar, che ha deciso di investire le sue energie in altre classiche.

4. Internazionali di Roma

Il grande tennis torna in Italia: dal 7 al 18 maggio – anche se le qualificazioni sono iniziate il 5 – a Roma si svolgeranno gli Internazionali, uno dei Masters 1000 e tra i tornei più amati della stagione della terra rossa. Lorenzo Musetti arriva con moltissimi occhi addosso, dopo che la sua grande performance ai Masters di Madrid gli ha permesso di entrare nella top 10 mondiale. Ci saranno anche Zverev, Fils e Mensik, mentre sono in dubbio le condizioni di Matteo Berretini e Carlos Alcaraz. Il nome più atteso, però, è quello di Jannik Sinner: il tennista numero 1 al mondo torna finalmente ad impugnare la racchetta dopo tre mesi di squalifica. Nessuno è riuscito ad approfittare della sua lunga assenza per insidiarlo, e ora Jannik punta ad aumentare il divario con i suoi avversari.

5. Roland Garros

Restiamo in ambito tennistico per parlare dell’apice della terra rossa, il Roland Garros. Lo Slam francese comincerà il 25 maggio e si concluderà l’8 giugno, assegnando il secondo trofeo Major della stagione. Non ci sono ancora ufficialità sui partecipanti – anche perchè, con gli Internazionali di mezzo, lo stato di salute degli atleti potrebbe subire battute d’arresto o rallentamenti – ma di certo non mancherà lo spettacolo e tutti i migliori tennisti al mondo.

6. Gran Premio di Francia (Motomondiale)

Il Motomondiale riparte dalla Francia, in una delle classiche del circuito: il Gran Premio di Le Mans si terrà nel weekend tra il 9 e l’11 maggio. Dopo il successo in Spagna, Alex Marquez è tornato a guidare la classifica del Mondiale, staccando il fratello Marc di 1 punto e Francesco Bagnaia di 20. Vedremo quale sarà il verdetto della prossima, attesissima corsa.

7. Gran Premio di Imola (Formula 1)

Non solo il tennis, ma anche la Formula 1 torna in Italia. É il momento del Gran Premio dell’Emilia Romagna, noto anche come Gran Premio di Imola, che si svolgerà nel weekend tra il 16 e il 18 maggio. Per quella che potrebbe essere l’ultima edizione di questo grand circuito si punta a superare le oltre 200.000 presenze totali registrate nel 2024.