Pronostico Giro d’Italia 2025: statistiche e quote dei favoriti

Il Giro d’Italia 2025 si preannuncia come una delle edizioni più incerte degli ultimi anni, almeno secondo le previsioni degli analisti e delle principali agenzie di scommesse. Dopo il dominio incontrastato dello scorso anno, il nuovo percorso della Corsa Rosa sembra aver livellato i valori in campo, con diversi corridori pronti a contendersi il successo finale. In particolare, il duello tra Primož Roglič e Juan Ayuso emerge come il tema centrale di questa vigilia, in un contesto che lascia spazio anche a possibili sorprese.

Quote e statistiche: Roglič e Ayuso guidano i pronostici

Secondo le principali piattaforme di betting, la vittoria finale al Giro d’Italia 2025 sarà una questione a due tra Primož Roglič (Red Bull-Bora-hansgrohe) e Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG). Entrambi sono quotati tra 2.25 e 2.75, senza un vero e proprio favorito assoluto come fu Tadej Pogačar nell’edizione precedente. Di seguito una sintesi delle principali quote:

Primož Roglič : tra 2.25 e 2.75

: tra 2.25 e 2.75 Juan Ayuso : stabile a 2.75

: stabile a 2.75 Adam Yates ( UAE Team Emirates XRG ): tra 6.0 e 6.5

( ): tra 6.0 e 6.5 Antonio Tiberi ( Bahrain Victorious ): tra 15 e 21

( ): tra 15 e 21 Mikel Landa (Soudal Quick-Step): tra 15 e 21

Oltre ai due principali favoriti, spicca la quota di Adam Yates, considerato il “terzo incomodo” grazie alle sue recenti prestazioni. Più staccati, ma con quote che potrebbero riservare sorprese, troviamo Mikel Landa, Antonio Tiberi e Michael Storer, quest’ultimo reduce da un ottimo Tour of the Alps. Nella fascia tra 25 e 34 troviamo una nutrita schiera di outsider, tra cui ex vincitori come Jai Hindley, Egan Bernal e Richard Carapaz, oltre a nomi di rilievo come Simon Yates e Daniel Felipe Martinez.

Corridore Quota Min Quota Max Adam Yates 6.0 6.5 Mikel Landa 15 21 Antonio Tiberi 15 21 Michael Storer 19 33 Jai Hindley 20 34 Giulio Ciccone 25 40

Più indietro nelle previsioni, ma comunque presenti tra i possibili protagonisti, troviamo corridori come Tom Pidcock (quota tra 33 e 50), David Gaudu (75-80), Romain Bardet (100-126) e altri italiani come Lorenzo Fortunato, Davide Piganzoli e Filippo Zana, le cui quote salgono ben oltre la tripla cifra, segno di una competizione altamente competitiva.

In sintesi, il Giro d’Italia 2025 si profila come una delle edizioni più combattute e aperte degli ultimi anni, almeno secondo i pronostici degli esperti. Il duello tra Roglič e Ayuso promette spettacolo, ma non vanno sottovalutati gli outsider che presentano quote interessanti e potrebbero sovvertire le attese. Le principali quote vedono Roglič e Ayuso appaiati al vertice tra 2.25 e 2.75, seguiti da Adam Yates a 6.0-6.5 e dal gruppo degli inseguitori tra 15 e 40.

