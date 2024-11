“Stop, cosa succede?”: Laura Pausini costretta ad interrompere il concerto. Caos tra il pubblico – Può accadere davvero di tutto ad un concerto. Il video in questione è virale da giorni, ma risale allo scorso 19 novembre. Il filmato è apparso su TikTok solamente ora. Si tratta di immagini estratte dal concerto che Laura Pausini ha tenuto al PalaLottomatica di Roma una decina di giorni fa. La nota artista si è vista costretta a fermare tutto ad un certo punto. (continua a leggere dopo le foto)

Laura Pausini costretta ad interrompere il concerto: caos tra il pubblico

Due notti indimenticabili al Palazzo dello Sport a Roma il 18 e 19 novembre: numerosi fan di Laura Pausini sono accorsi nella capitale per assistere ai suoi concerti. Un live in cui l’artista, nonostante febbre e influenza, ha dato il meglio di sé. Durante la seconda data però si è verificato uno spiacevole imprevisto: la cantante, mentre stava interpretando uno dei suoi brani più famosi “Vivimi”, ha dovuto stoppare la performance per via di quanto accadendo tra il pubblico. Due donne stavano litigando animosamente sotto al palco. (continua a leggere dopo le foto)

Laura Pausini si ferma durante il concerto a Roma: ecco perché, cos’è successo tra il pubblico

Laura Pausini ha ripercorso la sua straordinaria carriera tra successi del passato e alcuni brani recenti. Come si vede dal video, l’artista stava intonando una delle perle del suo repertorio scritta da Biagio Antonacci: “Vivimi“. Un brano amatissimo dai fan di Laura Pausini, che ha interrotto l’esibizione improvvisamente. Mentre cantava, infatti, si è fermata e ha chiesto alla sua band di aspettare qualche istante. La Pausini si era resa conto che due spettatrici adulte stavano discutendo. La cantante si è avvicinata a loro e ha speso qualche parola.

