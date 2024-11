“Affari Tuoi”, lo strano messaggio ricevuto da Stefano dal dottore

Nella puntata di ieri di Affari Tuoi, a sfidare il Dottore è Fausto, concorrente della regione Lombardia che lavora come operaio in una ditta di alimentari, è fidanzato con Giorgia e gioca con il pacco numero 13. Ad accompagnarlo è il fratello Enrico. La partita di Fausto non è andata nel migliore dei modi ma ciò che ha reso la serata particolare è stato è il botta e risposta tra il conduttore televisivo e il dottore.

La partita di Fausto

Fausto viene da Bergamo e lavora come operaio in una ditta di alimentari, è fidanzato con Giorgia. “Ci siamo conosciuti in discoteca“, racconta. Accanto a lui c’è suo fratello Enrico. Il loro percorso parte subito male: il primo pacco è quello da 75mila euro e poi 100mila. Arriva la prima offerta da 32mila euro che viene rifiutata perché Fausto ha un presentimento sul proprio pacco. Dopo aver aperto altri pacchi il dottore offre il cambio, ancora rifiutato. “Io avevo un numero ed è qua, è il 13. Io ho contato 13 pachi sulla ruota e ho pescato proprio il mio preferito, quindi rifiuto l’offerta e vado avanti“, spiega il concorrente. Se ne vanno anche i 50mila euro, ma dopo trovano 0 euro.

Con il tiro successivo i sue fratelli perdono anche i 200mila euro e da scartare mancano ancora 5 blu e due rossi. Il dottore propone 20mila euro ma questa volta per due tiri. Il concorrente dichiara: “Due tiri sono rischiosi, chiederei a Lupo cosa ne pensa…“. Lui risponde: “Il rischio è abbastanza alto. Da uomo prudente prenderei in seria considerazione l’offerta“, mentre Thanat pensa che nel 13 ci siano i “5 euro!” “Penso di avere un rosso visto quello che è successo“, risponde il concorrente alla domanda di De Martino prima di spiegare perché il numero del suo pacco è così importante:

“Il 13 è il numero di un mio amico che non c’è più, è quello della sua maglia di calcio. Io ho un mutuo da pagare e arrivare a casa con 0 euro non voglio“. I due fratelli accettano i 20mila euro di comune accordo, anche visto il desiderio di Fausto di avere un figlio con la fidanzata. La partita si conclude ma il gioco va avanti. Un’amara verità per Fausto quando sul tavolo restano i 300mila e i 5 euro. Che abbia ragione Thanat? No! Nel pacco numero 13 c’erano proprio i 300mila euro. Bisogna sempre credere nei segni!“, chiude così la partita De Martino.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva