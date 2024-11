Home | “Ballando con le stelle”, scatta il bacio per la coppia dopo la notte da lei

“Ballando con le stelle”, scatta il bacio per la coppia dopo la notte da lei – Non è la prima volta che scatta la scintilla a “Ballando con le stelle”. Sono tante le coppie che si sono formate al dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. A giudicare dagli scatti dei paparazzi del settimanale “Chi” anche l’edizione 2024 ha dato i suoi frutti: dopo le presentazioni in famiglia è scattato pure un bel bacio sotto casa tra i due. (continua a leggere dopo le foto)

I pionieri sono stati Massimiliano Rosolino e Natalia Titova, che 17 anni fa tra una tango e una bachata, si sono innamorati e mai più lasciati. Ma in 19 edizioni di Ballando con le stelle sono diversi gli amori sbocciati in sala prove. Non soltanto Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, a Ballando con le stelle 2024 sembra essere nata un’altra coppia: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. I due sono stati beccati insieme dai fotografi, che hanno catturato un bacio. (continua a leggere dopo le foto)

“Ballando con le stelle”, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice paparazzati insieme

Dopo il viaggio in Puglia, terra d’origine di Bianca Guaccero, durante il quale il ballerino ha conosciuto la famiglia della compagna di avventura nel talent di Rai 1, sembrerebbe essere arrivata la conferma della loro frequentazione. Il settimanale «Chi» ha pubblicato le immagini dei due mentre, fuori casa della Guaccero, si scambiano un appassionato bacio.

