Kate Middleton come sta: l’ultima scoperta sulla principessa – Come sta Kate Middleton? Non si smorza l’attenzione dei sudditi inglesi (ma tout court dei fan di tutto il mondo) per la futura regina. Tanti continuano a chiedersi il motivo per cui la principessa del Galles sia stata operata. Di ufficiale infatti non c’è niente: non è stato comunicato nulla da Buckingham Palace. Per ora è stata diffusa soltanto qualche informazione: la moglie di William d’Inghilterra non prenderà parte a nessun evento pubblico prima di Pasqua. I rumors però non si placano e l’ultima indiscrezione su Kate sta facendo preoccupare molti. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Kate Middleton, brutte notizie purtroppo: gli inglesi ci speravano

Leggi anche: Kate Middleton, un dettaglio rivela tutto sulla malattia

Kate Middleton come sta davvero? L’ultima scoperta sulla principessa

Tanti hanno notato come anche alla cerimonia dei Bafta il principe William fosse da solo. Kate Middleton, benché amante del cinema e attenta alle esigenze e agli eventi del mondo dello spettacolo, non ha potuto partecipare. Il Palazzo ha fatto sapere che la principessa del Galles sta bene dopo l’intervento, senza svelare però troppi dettagli. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Kate Middleton, cambia tutto ora: come sta la principessa

Leggi anche: Kate Middleton, la notizia è appena arrivata: cosa succede ora

Il comunicato di Buckingham Palace non mette a tacere i rumors

«La principessa del Galles sta bene e la sua salute è in miglioramento», recita il comunicato di Kensington Palace. Kate Middleton starebbe trascorrendo il suo periodo di convalescenza nella casa di famiglia a Windsor dopo l’intervento chirurgico addominale a cui è stata sottoposta il mese scorso. La giovane moglie di William non ha partecipato alla commemorazione del defunto re Costantino di Grecia, ospitata dalla famiglia reale britannica nel Castello di Windsor. (continua a leggere dopo le foto)

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva