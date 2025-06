Juventus, Vlahovic fa infuriare la società e i tifosi: cosa rischia adesso

Alla Juventus non ne possono più. E anche tra i tifosi cresce l’insofferenza. Il caso Vlahovic si sta trasformando in una bomba a orologeria: il centravanti serbo rifiuta la cessione, dice no al rinnovo al ribasso e blocca i piani del club. Uno scenario esplosivo, che sta creando una frattura sempre più profonda tra il giocatore e la dirigenza, e fa infuriare i tifosi, proprio nel momento in cui i bianconeri stanno cercando di rilanciarsi.

Tre anni e mezzo fa, Dusan Vlahovic sbarcava a Torino come il simbolo del futuro bianconero. Oggi, di quel progetto resta solo il peso di un contratto che sta diventando un ostacolo. L’attaccante guadagna 12 milioni a stagione, cifra che la Juve considera insostenibile. E che frena qualsiasi trattativa.

Eppure lui non ha intenzione di andarsene né di firmare un nuovo accordo a cifre ridotte: il piano del centravanti è restare fino al 2026 per poi liberarsi a zero, incassando altrove uno stipendio simile a quello attuale. (continua dopo la foto)

Il club è esasperato, i rapporti sono tesi e lo stallo condiziona anche il mercato in entrata. La trattativa per Jonathan David è quasi chiusa, ma senza l’uscita di Vlahovic l’arrivo del canadese rischia di saltare. La dirigenza, nel frattempo, valuta misure drastiche: tra le ipotesi, anche quella di metterlo fuori rosa, come già accaduto con Chiesa.

In campo, Vlahovic ha deluso: 58 gol in 145 partite non bastano per giustificare i 70 milioni (più bonus) spesi per lui. Dopo una breve risalita con Igor Tudor, il serbo è finito di nuovo in panchina, superato nelle gerarchie da Kolo Muani, che però la Juve può trattenere solo se riduce drasticamente il monte ingaggi.

Anche Thiago Motta aveva mostrato dubbi su di lui, e ora il malcontento sembra estendersi alla nuova guida tecnica. Chi ha parlato con Dusan in questi giorni lo descrive nervoso e irremovibile, convinto a restare “costi quel che costi”. Ha già rifiutato il Fenerbahce, nonostante l’interesse di José Mourinho, e al momento non sembrano esserci proposte che lo convincano. (continua dopo la foto)

Il nodo Vlahovic blocca tutto. La Juve ha individuato in Jonathan David il profilo ideale per il nuovo attacco: 25 gol stagionali e possibilità di arrivare a parametro zero dal Lille. Ma per tesserarlo serve spazio salariale. Oggi Vlahovic costa troppo e rende poco, e il rischio è ritrovarsi con un attaccante scontento e fuori dal progetto, ma ancora pesantemente a bilancio.

Nel frattempo, Dusan manda messaggi criptici. Dopo la sconfitta col Manchester City, ha postato tre foto e una parola: “Nueve”. Un modo per dire alla Juve che, almeno secondo lui, il numero 9 resta suo. Anche se in casa bianconera non la pensano più così.

