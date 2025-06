Del Piero: “Mondiale per Club? Ecco la favorita. Sulla Juventus…” (VIDEO)

Alessandro Del Piero ha condiviso le sue previsioni sul Mondiale per Club 2025, intervenendo ai microfoni dei canali ufficiali della FIFA. L’ex capitano della Juventus ha parlato con entusiasmo della fase a eliminazione diretta, tracciando un quadro delle sfide che attendono le big del calcio internazionale.

L’analisi dei match ad eliminazione diretta del Mondiale per Club

Il primo match analizzato è quello tra Inter e Fluminense: “Per me l’Inter andrà avanti”, ha dichiarato Del Piero, mostrando fiducia nella squadra di Cristian Chivu, reduce da una fase a gironi complicata.

Attenzione anche alla sfida tra Manchester City e Al Hilal, con Del Piero che avverte: “Sarà una battaglia, questo è sicuro. Ma credo che il City passerà ai quarti”.

Quando si parla di Juventus, Del Piero non nasconde l’affetto: “Il mio cuore è bianconero e lo sarà per sempre. Spero di sbagliarmi, ma per me il Real Madrid andrà avanti. Ma che sfida, e che ricordi!”, ha detto riferendosi al duello tra la sua ex squadra e le merengues, una delle grandi classiche del calcio europeo.

“Finale tra PSG e City. Ma il mio sogno è la Juve campione”

Infine, l’ex numero 10 ha provato a immaginare la finalissima: “Per me in finale ci sarà il PSG, i campioni d’Europa, contro il Manchester City. Chi vincerà? Il mio sogno è che vinca la Juventus, ma penso che trionferà il PSG“, ha concluso con un sorriso. Sogno, realismo e un pizzico di nostalgia: Del Piero ha regalato uno sguardo emozionante sulla fase decisiva del torneo, senza mai dimenticare i colori che gli sono rimasti nel cuore.

