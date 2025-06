Juventus, che tegola per Tudor! Il giovane difensore ko, quanto resterà fuori

Notizie nefaste scuotono la Continassa e gettano un’ombra sulla preparazione estiva della Juventus. L’infermeria bianconera si popola, e il recente scontro in campo ha lasciato strascichi significativi che preoccupano lo staff tecnico e i tifosi.

Tudor, inizio di stagione in salita

La stagione è alle porte e ogni intoppo fisico, soprattutto in questa fase cruciale di rodaggio, può compromettere piani tattici e ambizioni. La profondità della rosa viene messa a dura prova, e la necessità di avere tutti gli elementi al top della forma si fa sempre più impellente. Le partite amichevoli, concepite per affinare gli schemi e testare la tenuta atletica, si trasformano purtroppo anche in potenziali banchi di prova per la robustezza fisica dei calciatori, e talvolta, come in questo caso, riservano spiacevoli sorprese.

Infortunio Savona

È proprio da una di queste sfide pre-campionato, quella contro il Manchester City, che emerge la tegola più recente. Nicolò Savona, giovane promessa su cui la Juventus ripone grandi speranze, ha subito un infortunio preoccupante. Il trauma alla caviglia sinistra, occorso durante l’intensa partita di ieri, ha richiesto immediati accertamenti diagnostici.

Gli esami, purtroppo, hanno confermato le peggiori previsioni, evidenziando una lesione capsulo-legamentosa di alto grado. Un verdetto che gela il sangue e che lo costringerà a un periodo di stop. Savona ha già intrapreso il percorso riabilitativo, un cammino lungo e meticoloso che lo terrà lontano dal campo per un lasso di tempo considerevole. La prudenza è d’obbligo, e la società ha già fissato una rivalutazione tra un mese con nuovi accertamenti per monitorare l’evoluzione della lesione e stabilire tempistiche di recupero più precise. La speranza è che il giovane possa tornare a disposizione il prima possibile, ma la priorità assoluta è il recupero completo per evitare ricadute.

