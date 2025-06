Ange-Yoan Bonny è virtualmente un nuovo giocatore dell’Inter. L’attaccante francese classe 2003 è a un passo dalla firma, dopo che le due società hanno quasi completato la definizione dell’accordo. Restano da limare soltanto i dettagli relativi ai bonus e alla modalità di pagamento, dopodiché arriverà il semaforo verde per le visite mediche, previste già all’inizio della prossima settimana.

🚨⚫️🔵 No changes for Inter plans despite recent reports: Francesco Pio Esposito expected to stay and talks at final stages for Yoan Bonny. pic.twitter.com/ky6ZM7Tpcd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2025

Possibile convocazione per il Mondiale per Club

La tempistica del trasferimento coincide con la fase finale del Mondiale per Club, dove l’Inter è attualmente impegnata. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Cristian Chivu sta valutando l’opportunità di far aggregare Bonny alla squadra già per la fase a eliminazione diretta. La FIFA ha infatti aperto una seconda finestra di mercato dedicata alle squadre qualificate alla fase finale, con scadenza il 3 luglio.

Tuttavia, non è detto che l’attaccante francese venga portato subito negli Stati Uniti. Tutto dipenderà dall’esito della sfida degli ottavi di finale contro il Fluminense: se l’Inter passerà il turno, allora Bonny potrebbe raggiungere la squadra a Orlando per i quarti di finale; altrimenti rimarrà a Milano, iniziando la preparazione alla Pinetina, dove sono rientrati anche Pavard, Bisseck, Zielinski e Calhanoglu.

PARMA, ITALY – MAY 03: Ange-Yoan Bonny runs with the ball during the Serie A match between Parma and Como at Stadio Ennio Tardini on May 03, 2025 in Parma, Italy. (Photo by Andrea Cantini/Parma Calcio 1913/Parma Calcio 1913 via Getty Images)

Contratto quinquennale per Bonny

Il talento francese firmerà un contratto di cinque anni, con scadenza nel giugno 2030. L’Inter ha superato la concorrenza dello Stoccarda, che lo seguiva come possibile sostituto di Woldemade, e del Bayern Monaco, pronto a investire 60 milioni dopo l’ottimo Europeo Under 21 del giocatore. Ma l’accordo tra Inter e Parma è saldo e sarà portato a termine senza sorprese.

Ingresso graduale nel progetto Inter

L’arrivo imminente di Bonny potrebbe non coincidere con un impiego immediato in campo. L’ottima crescita di Pio Esposito e il rientro di Marcus Thuram hanno attenuato l’emergenza in attacco per i nerazzurri. Per questo, la dirigenza potrebbe optare per un inserimento più graduale, con Bonny che inizierà a integrarsi nel gruppo e a prendere confidenza con l’ambiente e il sistema di gioco.

Un colpo in prospettiva, che conferma la strategia dell’Inter: investire su giovani di talento per rafforzare il presente, ma soprattutto costruire il futuro.

Leggi anche: