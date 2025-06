Samuele Ricci è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Milan. Il Torino ha accettato l’offerta rossonera da 25 milioni di euro, bonus compresi (23 milioni fissi più 2 variabili), per il centrocampista classe 2001. Le visite mediche sono attese nei prossimi giorni, dopodiché il trasferimento sarà ufficiale.

Ricci lascia i granata dopo tre anni e mezzo e un percorso in costante crescita, culminato nella fascia da capitano ereditata nella scorsa stagione dopo l’infortunio di Zapata. Arrivato dall’Empoli nel gennaio 2022, si è imposto come uno dei profili più interessanti del panorama italiano, guadagnandosi anche spazio in Nazionale sotto la guida di Luciano Spalletti.

