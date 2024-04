Home | Italia sotto choc: 18enne ucciso a colpi di pistola per strada

Italia sotto choc, 18enne ucciso a colpi di pistola per strada – Sparatoria in Italia: un 18enne è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco al torace. Si tratterebbe di una persona di origine slava e al momento non si esclude l’ipotesi dell’agguato: i colpi esplosi sarebbero stati almeno tre. Di seguito tutti i dettagli. (continua a leggere dopo le foto)

Italia sotto choc: 18enne ucciso a colpi di pistola per strada

Sparatoria nella notte a Milano. Un ragazzo di 18 anni è stato aggredito e ucciso da un gruppo di persone mentre si trovava all’interno di un furgone in via Varsavia, all’altezza del civico 4, proprio dietro al mercato Ortofrutticolo. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si trovava a bordo di un furgone quando è stato avvicinato da alcune persone. Dopo un breve confronto, gli aggressori hanno esploso tre colpi che hanno ucciso il ragazzo. (continua a leggere dopo le foto)

Sparatoria a Milano: 18enne ucciso a colpi di pistola per strada

Il decesso del giovane è avvenuto in ospedale, dove era stato trasportato. Colta da malore la donna che era con lui, probabilmente la sua compagna. “Milano Today” ha rivelato anche l’identità del giovane rimasto ucciso: il 18enne si chiamava Jhonny Sulejmanovic.

