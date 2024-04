Nuovo codice stradale, ritiro della patente e 7 anni di carcere se fai questo

Il nuovo codice della strada è al vaglio del Senato. Ci sono tantissime novità, tra cui la più importante riguarda una in particolare in cui chi commette un determinato errore rischia il ritiro della patente e addirittura fino a sette anni di carcere. (Continua…)

Nuovo Codice della Strada al vaglio al Senato

Il governo valuta l’opportunità di cambiare il Codice della Strada. Sono previste tantissime novità, soprattutto per chi guida in stato di ebbrezza, dopo aver fatto uso di stupefacenti, ma anche per gli eccessi di velocità ed è in arrivo anche la stretta sui monopattini e sulle Supercar. Per chi commette un determinato errore, invece, è previsto il ritiro della patente e addirittura una pena fino a sette anni di carcere. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)