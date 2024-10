Italia, a rischio il posto extra in Champions League. Il ranking Uefa attuale

L’introduzione del nuovo formato della Champions League a 36 squadre ha portato novità significative. La Uefa, fra le altre cose, ha previsto che i due campionati che detengono il ranking più alto nella speciale classifica possano avere la possibilità di far partecipare una quinta squadra alla competizione.

Nella scorsa stagione, le nostre formazioni hanno sfruttato questa opportunità, consentendo al Bologna di partecipare al prestigioso torneo. Le cose, però, potrebbero cambiare. Attualmente, la Serie A occupa il sesto posto nel ranking Uefa, il che significa che per la prossima stagione potrebbe non beneficiare dello stesso trattamento.

Senza un miglioramento nelle prestazioni delle italiane nelle competizioni europee, il posto extra in Champions League sarà solo un miraggio. Il ranking Uefa è determinato dalle performance delle squadre nelle competizioni europee, con punti guadagnati in base ai risultati. Le squadre che competono in Champions League hanno l’opportunità di accumulare fino a 29,5 punti, mentre quelle in Europa League e Conference League possono ottenere rispettivamente 23 e 20,5 punti.

La chiave per guadagnare punti è il passaggio alle fasi successive delle competizioni. Attualmente, le uniche leghe a beneficiare del posto extra in Champions, se il campionato si concludesse oggi, sarebbero la Premier League e la Liga portoghese, entrambe con 7.000 punti. Ecco un aggiornamento sul ranking:

Italia, il ranking Uefa attuale

Inghilterra – 7.000 punti (posto extra in Champions) Portogallo – 7.000 punti (posto extra in Champions) Repubblica Ceca – 6.900 punti Francia – 6.642 punti Germania – 6.375 punti Italia – 6.125 punti Spagna – 5.714 punti Svezia – 5.250 punti Olanda – 4.833 punti Belgio – 4.800 punti

Per le nostre squadre, la sfida sarà quella di migliorare i risultati nelle competizioni europee per risalire nel ranking e riconquistare la possibilità di avere più formazioni ammesse in Champions League. In un contesto calcistico sempre più competitivo, la lotta per essere protagonisti nel calcio europeo passa attraverso le prestazioni. Senza sconti.

