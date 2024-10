Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta contro l’Aston Villa nel terzo turno di Champions League. “In questo momento ci gira così”, ha detto il tecnico dei rossoblu a caldo, convinto che i suoi abbiano fatto una buona gara a Birmingham, al di là del risultato.

“I ragazzi contro una squadra forte, sotto tutti i punti di vista, penso che abbiamo messo meno qualità nel gestire la palla e abbiamo cercato l’attacco alla profondità”, ha detto ai microfoni di Sky Sport. “Abbiamo avuto qualche situazione per fare gol, sul primo gol è fallo su Fabbian e poi non abbiamo avuto più la forza di far male. Ma anche oggi i ragazzi sono stati concentrati, in questo momento ci gira così. Non siamo riusciti a far gol nemmeno oggi ma qualcosa l’abbiamo mostrata”.

“Bisogna dare tutti qualcosa in più, cercare di curare tutti i dettagli”, ha aggiunto l’allenatore rossoblu. “I presupposti per far gol ci sono, dobbiamo innalzare le percentuali davanti. Abbiamo troppi pochi punti in campionato rispetto alle prestazioni, così come in Champions. Non aver segnato è davvero un peccato, cercheremo di fare dell’altro. Nel secondo tempo abbiamo anche cambiato qualcosina, cercando di avere ancora fiducia ci toglieremo qualche soddisfazione”.

Sulla fase offensiva ha poi aggiunto: “La cosa positiva è che continuiamo a parlare di produzione, gli attaccanti hanno nelle loro corde qualcosa di diverso rispetto a quello che stiamo dimostrando sotto porta. La scintilla si accende durante gli allenamenti, poi quando si arriva davanti ci vuole freddezza, concretezza e voglia di spaccare la porta. Abbiamo difeso bassi”.

Leggi anche: