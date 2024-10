Aston Villa-Bologna 2-0, i rossoblu durano un tempo e poi cedono agli inglesi

Aston Villa-Bologna 2-0, i felsinei cadono a Birmingham cedendo agli inglesi nel secondo tempo: Villains in testa alla classifica del girone. Il Bologna subisce dunque un’altra sconfitta in trasferta nella fase a gironi di Champions League, anche se il match era iniziato con buoni propositi. Il piano di Italiano era chiaro e puntava a sfruttare ampiezza e verticalità in costruzione, volontà di sfruttare le ripartenze invece in casa Aston Villa.

Dopo un buon primo tempo giocato a viso aperto, i rossoblu crollano nella ripresa, concedendo due gol in dieci minuti: una punizione beffarda di McGinn e una zampata di Duran portano gli inglesi, sorprendentemente, al comando della classifica del girone a punteggio pieno. Per la squadra di Vincenzo Italiano, che resta a un solo punto in Europa e con una sola vittoria stagionale, i rimpianti si concentrano nelle occasioni sprecate da Dallinga e nel palo colpito da Beukema nel finale, che avrebbe potuto riaprire la partita.

