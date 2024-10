Home | Juventus-Stoccarda 0-1, non basta ai bianconeri in dieci un super Perin

Juventus-Stoccarda 0-1, non basta ai bianconeri in dieci un super Perin che para tutto, incluso un rigore: prima sconfitta dell’era Motta. La Juventus subisce una sconfitta dolorosa allo Stadium nella fase a gironi della Champions League contro lo Stoccarda, che domina per gran parte della partita. Nonostante la rete decisiva di El Bilal Touré arrivi solo al 92’, lo Stoccarda ha mostrato superiorità per tutta la gara.

La squadra di Thiago Motta ha sofferto l’assenza di Douglas Luiz, costretto al forfait nel riscaldamento, con Fagioli che ha preso il suo posto in regia. I bianconeri hanno schierato quattro giocatori dietro Vlahovic, ma sono apparsi lenti e statici, incapaci di creare pericoli reali.

Lo Stoccarda, molto più incisivo e rapido nelle sue azioni, ha sfiorato il gol già nel primo tempo, con occasioni importanti come il colpo di testa di Vagnoman e la rasoiata di Demirovic, che ha trovato il palo grazie a una deviazione provvidenziale di Perin. Nonostante la pressione costante, la Juventus è riuscita a mantenere il punteggio sullo 0-0 fino all’intervallo, grazie anche a un altro intervento decisivo di Perin su un colpo di testa di Undav.

Nel secondo tempo, lo Stoccarda ha continuato a spingere e ha trovato il gol con Undav, ma la rete è stata annullata dal VAR per un tocco di mano dell’attaccante tedesco. La Juventus ha provato a reagire con i cambi, inserendo Cambiaso e Weah per dare più spinta sulle fasce, ma è stata ancora lo Stoccarda a controllare la partita. Un rigore parato da Perin su Millot sembrava poter salvare almeno un punto per i bianconeri, ma nel recupero El Bilal Touré ha chiuso il match con un gol su azione combinata, regalando ai tedeschi una meritata vittoria per 1-0 e tre punti cruciali nel girone.

