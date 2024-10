Home | Juventus-Stoccarda, siparietto di Motta in conferenza stampa: “Tutti uguali per chi?”

Thiago Motta, siparietto dell’allenatore bianconero in conferenza stampa prima di Juventus-Stoccarda: la risposta tra il piccato e il divertito. “Tutti i giocatori sono uguali, ma non è che Kalulu in questo momento è un po’ più uguale degli altri? E’ difficile rinunciarci?” Sono due delle domande poste in conferenza stampa a Motta, alla vigilia della partita di Champions League tra i bianconeri e lo Stoccarda.

Tra il divertito e il piccato la risposta dell’allenatore bianconero, che ha ribattuto così alla domanda del giornalista in sala stampa: “Tutti sono uguali per chi? Per te? Che io li consideri tutti titolari non vuol dire che sono tutti uguali. Sono ragazzi diversi, che vanno trattati diversamente e giocano in maniera diversa, ma poi da loro pretendo le stesse cose. Però non sono uguali, assolutamente”.

Ma potete giocare anche senza di lui?

“Sì, sicuramente sì”.

Che partita dovrà fare domani la Juventus contro lo Stoccarda?

“Una gara completa. Lo Stoccarda è una squadra che pressa molto bene. spesso con un esterno che va a costruire una linea di 5 giocatori. Una squadra che mi piace. Sarà una bella partita da giocare, anche per competere su chi vorrà maggiormente il possesso del gioco Loro giocano collettivamente molto bene. Riescono a portare tanti uomini, soprattutto i terzini, in attacco e questo può causarci dei problemi. Difensivamente fanno molto bene la prima pressione. Sanno sempre cosa fare in campo”.

