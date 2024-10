Champions League, Inzaghi cambia faccia all’Inter: sette cambi rispetto a Roma

Simone Inzaghi ha guidato l’Inter in un allenamento sul campo sintetico dello Young Boys al Wankdorf di Berna, in preparazione alla sfida di Champions League, sotto una leggera pioggia. L’obiettivo è quello di familiarizzare con il terreno, che potrebbe rivelarsi insidioso. Rispetto alla partita di domenica contro la Roma, si prevedono almeno sette cambi nella formazione iniziale, con due nuovi volti in difesa, due sugli esterni, uno a centrocampo e due in attacco. Questa rotazione è necessaria a causa dei numerosi infortuni e dell’imminente big match di domenica contro la Juventus.

A centrocampo, Mkhitaryan e Barella dovrebbero essere confermati, con quest’ultimo che rientra dopo un lungo infortunio e dovrà subito dare il massimo. È probabile che ci sia una staffetta tra lui e Zielinski per ridurre il carico. In attacco, la coppia Arnautovic-Taremi, già vista contro la Stella Rossa, dovrebbe partire titolare anche in questa occasione.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic.

