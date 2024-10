Champions League, Young Boys-Inter: le probabili formazioni

Young Boys-Inter probabili formazioni del match di Champions League in programma mercoledì 23 ottobre alle 21 a Berna. Per la terza giornata della fase a gironi, l’Inter si prepara a scendere in campo contro lo Young Boys. Le due squadre arrivano alla sfida in situazioni molto diverse: i nerazzurri sono ancora imbattuti in Champions e cercano un’altra vittoria per avvicinarsi alle prime otto della classifica generale, mentre gli svizzeri occupano l’ultima posizione, con 8 gol subiti nelle sconfitte contro Aston Villa e Barcellona.

Il neoallenatore dello Young Boys, Magnin, alla guida da pochi giorni, dovrebbe confermare gran parte dell’undici che ha battuto 2-1 il Lucerna nell’ultimo turno del campionato svizzero. Gli unici dubbi riguardano la fascia sinistra della difesa, con Hadjam favorito su Abdu Conté, e l’attacco, dove Elia e Meschack si contendono una maglia da titolare accanto a Itten.

In casa Inter, Inzaghi deve fare i conti con diverse assenze a centrocampo: gli infortuni di Calhanoglu e Asllani lasciano la squadra priva di un regista naturale. Di conseguenza, sarà Barella ad adattarsi in quel ruolo, supportato da Frattesi e Mkhitaryan. Le condizioni di Zielinski sono ancora da valutare. In difesa, Bisseck sembra destinato a prendere il posto di Pavard, mentre De Vrij sostituirà Acerbi, fermo per infortunio. In attacco, si prevede turnover: Taremi potrebbe far riposare Lautaro, mentre Thuram dovrà difendere la sua posizione da un possibile impiego di Arnautovic.

Young Boys (4-3-1-2): von Ballmoos; Athekame, Camara, Benito, Hadjam; Males, Niasse, Monteiro; Ugrinic; Itten, Elia.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto. Augusto; Arnautovic, Taremi.

Leggi anche: