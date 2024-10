Inter, emergenza a centrocampo: Inzaghi convoca il primavera Mike Aidoo

Mike Aidoo, il giovane esterno della primavera dell’Inter convocato in prima squadra da Simone Inzaghi. Sembrava che l’Inter avesse una rosa sufficientemente lunga per affrontare i tanti impegni stagionali, ma qualche infortunio in ruoli chiave ha rivelato alcune vulnerabilità. Alla vigilia del ritorno in Champions League contro gli svizzeri dello Young Boys, la squadra si trova a dover fronteggiare assenze importanti. Calhanoglu e Acerbi, dopo la vittoria cruciale contro la Roma, saranno indisponibili non solo per il match in Svizzera, ma anche per la fondamentale sfida di domenica contro la Juventus.

Mari – Verso YoungBoys-#Inter, oltre a Thomas #Berenbruch, centrocampista classe 2005, dalla primavera nerazzurra sarà aggregato alla prima squadra anche Mike #Aidoo, terzino destro classe 2005. pic.twitter.com/r3XeMqRrT0 — Amala (@AmalaTV_) October 21, 2024

A Berna mancherà anche Asllani, il naturale sostituto di Calhanoglu, che dovrebbe essere recuperabile per la gara di campionato a San Siro. Tuttavia, il rientro di Zielinski sarà cruciale, data l’emergenza a centrocampo. In questa situazione, Simone Inzaghi dovrà fare affidamento ancora una volta sui giovani della Primavera. Oltre a Thomas Berenbruch, già presente in panchina a Roma, per la sfida contro lo Young Boys sarà convocato anche Mike Aidoo, esterno destro titolare della Primavera allenata da Andrea Zanchetta.

Aidoo, di origini ghanesi ma di nazionalità italiana, era già stato convocato lo scorso anno per una partita di Champions contro il Benfica e ha partecipato al ritiro estivo con la prima squadra. Classe 2005, è un esterno destro versatile che copre tutta la fascia e, da quando è arrivato dal Chievo, ha sempre giocato titolare nelle squadre giovanili, dall’Under 17 fino alla Primavera. Inzaghi lo tiene d’occhio da tempo e, vista l’emergenza, ha scelto di puntare su di lui.

