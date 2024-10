Calhanoglu infortunato. Quanto starà fuori e come Inzaghi cambierà l’Inter

Hakan Calhanoglu non sarà disponibile per la prossima sfida di Champions League con lo Young Boys. Il centrocampista turco ha riportato un’elongazione agli adduttori della coscia sinistra, come confermato dal comunicato ufficiale del club nerazzurro. Una pesante tegola per l’allenatore Simone Inzaghi, che dovrà fare a meno del regista per diversi match, incluso forse l’atteso Derby d’Italia contro la Juventus, per il quale la presenza di Calhanoglu è fortemente a rischio.

Nel comunicato, l’Inter ha specificato che le condizioni del giocatore verranno valutate giorno per giorno. Il problema muscolare, diagnosticato attraverso una risonanza magnetica eseguita all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, costringe Calhanoglu a un periodo di riposo e terapie, con tempi di recupero ancora incerti.

L’obiettivo è tentare di averlo a disposizione per la sfida contro la Juventus, ma le sue possibilità di scendere in campo restano scarse. In vista delle sfide contro Young Boys in Champions League e la Juventus in campionato, Inzaghi dovrà trovare soluzioni alternative per gestire l’assenza di Calhanoglu. La naturale alternativa, Asllani, è fermo ai box e solo un recupero in extremis potrebbe permettergli di essere disponibile contro i bianconeri.

Calhanoglu out, come Inzaghi cambierà l’Inter

Per questo Inzaghi sta provando Mkhitaryan al posto del turco in cabina di regia, con Barella e Frattesi pronti a completare il trio di centrocampo. Mkhitaryan sarà il perno centrale della manovra, ma il tecnico potrebbe optare per qualche rotazione durante le gare, per esempio spostando al centro l’ex cagliaritano.

Anche Barella e Frattesi potrebbero scambiarsi le posizioni per adattarsi alle dinamiche di gioco, assicurando maggiore versatilità al centrocampo. La trasferta in Svizzera contro lo Young Boys sarà un banco di prova per testare le nuove soluzioni tattiche in vista di una delle partite più delicate della stagione. La sfida con la Juventus è sempre sentitissima in casa nerazzurra, e avere un centrocampo solido, nonostante le assenze, sarà fondamentale per Inzaghi.

