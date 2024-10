Roma Inter 0-1. Un guizzo di Lautaro basta ai nerazzurri

Roma e Inter si sono affrontate in un Olimpico privo della curva Sud per i primi 15 minuti, a causa della protesta dei tifosi giallorossi nei confronti della società. L’inizio del primo tempo vede un’Inter abbastanza in palla. I nerazzurri riescono a tirare in porta diverse volte, la più pericolosa con Mikytarian che coglie la parte superiore della traversa.

Tre momenti cambiano la partita, per motivi diversi. Prima quando Chalanoglu è costretto a lasciare il campo per un infortunio all’adduttore sinistro dopo soli 11′. Poi anche Acerbi deve uscire per un problema muscolare, sostituito da De Vrij. Il terzo episodio è un intervento molto sospetto di Cristante, che era ultimo uomo, su Thuram lanciato verso la porta. Ma l’arbitro decide di lasciar correre.

Il primo tempo si chiude sollo 0-0 senza grandissime emozioni. E anche il secondo parte un po’ nello stesso modo. Poi qualche minuto prima del terzo di gara la Roma perde una palla sanguinosa sulla fascia destra, Frattesi parte in campo aperto e cerca Lautaro. La difesa centrale della Roma pasticcia e permette a Lautaro, sino a quel momento piuttosto evanescente, di avventarsi sulla palla da vero attaccante e di bucare Svilar con un gran destro dal limite.

La partita si incattivisce un po’, le squadre si allungano e si vedono alcuni errori piuttosto elementari. Su uno di questi sfiora il pareggio la Roma. Leggerezza davvero evitabile di Darmian che è costretto a commettere un fallo che gli costa anche il giallo. Sulla punizione Dybala tira quasi a colpo sicuro da dentro l’area ma una deviazione di Pavard fa impennare la palla sopra la traversa di poco.

Roma Inter, nel finale Sommer salva su Soule

Triplo cambio di Inzaghi che inserisce Bisseck, Dumfries e Correa al posto di uno spaeato Darmian, Bastoni e Lautaro. La Roma cerca di apoggiarsi alla fisicità di Dovbik mentre l’Inter si impegna a rallentare il più possibile i ritmi. E sono proprio i nerazzurri ad andare vicini al raddoppio con una bella iniziativa di Dumfries, che conclude la sua cavalcata con un destro in diagonale che Svilar devia in angolo.

Il confronto fra i due si ripete poco dopo ed è ancora bravo il portiere della Roma a sventare. La Roma non riesce mai a rendersi davvero pericolosa mentre l’Inter in contropiede è sempre velenosa. Ma proprio all’utimo secondo i nerazzurri rischiano qualcosa su un bel tiro di Soule da fuori area che Sommer respinge di lato.

