Simone Inzaghi: “Inter, vietato pensare alla Juve. Massima concentrazione”

Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida di Champions League tra Inter e Young Boys, ha messo in guardia i suoi giocatori sull’importanza di non sottovalutare l’impegno europeo. L’Inter arriva a questo incontro dopo una convincente vittoria contro la Stella Rossa e cercherà di proseguire il suo cammino positivo, cominciato con il pareggio di prestigio sul campo del Manchester City.

#SimoneInzaghi annuncia possibili novità di formazione per la sfida contro lo Young Boys. Ci sono speranze per un rientro di Zielinski. Il ruolo da play verrebbe occupato da lui o Barella, con Frattesi sicuro titolare . Potrebbero riposare invece Bastoni e Dimarco💥#Inter pic.twitter.com/GwLtDVARIt — SpazioInter.it (@SpazioInter) October 22, 2024

Inzaghi ha sottolineato che la squadra svizzera, pur occupando l’ultima posizione nel girone, è un avversario da rispettare: “Domani affrontiamo lo Young Boys, che l’anno scorso ha stravinto il campionato e ha avuto qualche problema iniziale. È una squadra fisica, che fa le coppe da tanti anni. Dovremo fare attenzione. Ed è vietato pensare alla partita con la Juventus di domenica prossima”

Il tecnico nerazzurro ha confermato che dovrà attuare delle rotazioni, anche a causa delle assenze di Acerbi e Calhanoglu. “Calhanoglu, Acerbi, Asllani e Buchanan non ci saranno,” ha spiegato Inzaghi. “Dobbiamo anche valutare le condizioni di Zielinski, che ieri ha fatto un parziale e ha dato buone risposte.” Inzaghi ha evidenziato l’importanza di adattarsi al campo sintetico: “Ci alleneremo qui oggi, cambiando le nostre abitudini. Dobbiamo abituarci in poco tempo, e prestare molta attenzione durante la partita”.

Simone Inzaghi, “all’Inter ci sono giovani interessanti”

“Sono quattro anni che alleno l’Inter e abbiamo sempre vinto a Roma“, ha detto il Mister parlando della partita di domenica scorsa. “È un campo difficile, ma sono orgoglioso del cuore dimostrato dai ragazzi.” Inzaghi ha anche rivolto un pensiero ai talenti che militano nelle squadre giovanili dell’Inter.

“Alla Lazio ho lanciato tanti giovani, all’Inter meno, ma ci sono le condizioni per farlo.” Il tecnico ha menzionato in particolare Berenbruch e Aidoo come giocatori meritevoli di attenzione. Infine, Inzaghi ha parlato del ruolo di Nicolò Barella, elogiando le sue prestazioni: “Barella ci sta dando una grande mano, domani uno fra lui e Zielinski giocherà regista. Frattesi sicuramente giocherà, mentre gli altri due partiranno dall’inizio.”

Inzaghi ha speso parole importanti anche Sommer: “È un grandissimo portiere e un grandissimo uomo. Ha dimostrato di essere un grande acquisto per la nostra squadra.” In attesa della sfida, l’Inter si prepara a dare il massimo per conquistare i tre punti e mantenere vive le speranze di avanzare nella competizione.

