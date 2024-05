Harry, duca di Sussex, è un ex membro della famiglia reale britannica, quinto in linea di successione al trono del Regno Unito e dei reami del Commonwealth, dopo il fratello e i nipoti. È il figlio secondogenito del re Carlo III del Regno Unito e di Diana Spencer (1961-1997), nonché il quarto nipote della regina Elisabetta II del Regno Unito e del principe Filippo, duca di Edimburgo. È sposato dal 19 maggio 2018 con l’ex attrice Meghan Markle. La coppia ha due figli: Archie e Lilibet. Nel gennaio 2020 Harry e la moglie hanno annunciato di volersi ritirare dagli incarichi pubblici della famiglia reale e di voler diventare finanziariamente indipendenti. In queste ore Harry e Meghan sembrerebbero essere finiti nei guai. (Continua a leggere dopo le foto)

Harry e Meghan, guai in arrivo per loro: cosa succede

Harry e Meghan sembrerebbero essere finiti nei guai. Il procuratore generale della California, Rom Bonta, ha bollato Archewell, la fondazione dei Duchi di Sussex, inadempiente. La coppia non può più raccogliere fondi con Archewell perché considerata inadempiente dal procuratore generale californiano. A darne notizia per primo, come riportato da Grazia, è stato il magazine newyorkese PageSix, che è entrato in possesso della lettera con cui il procuratore ha ordinato di sospende ogni raccolta di denaro. Nella lettera si sostiene che Archewell risulta inadempiente per non aver presentato la relazione annuale richiesta per gli enti di beneficenza e non aver versato la quota di registrazione entro le scadenze stabilite. L’ordinanza avrebbe valore dai primi di maggio e specifica che “un’organizzazione elencata come inadempiente non è in regola e non può intraprendere comportamenti per i quali è richiesta la registrazione, inclusa la richiesta o l’erogazione di fondi di beneficenza”. Inoltre, l’organizzazione “può anche essere soggetta a sanzioni e la sua registrazione può essere sospesa o revocata dal Registro”. (Continua a leggere dopo le foto)

