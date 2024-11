“Tanti auguri a te”. Ha compiuto 18 anni ed è bellissima: il padre è super famoso – Vedere i propri figli diventare grandi fa riaffiorare ricordi, produce un misto di commozione e felicità. Emozioni che si leggono chiaramente nello sguardo del famoso calciatore, che sui social ha condiviso una foto della festa di compleanno della sua secondogenita. (continua a leggere dopo le foto)

Ha compiuto 18 anni ed è bellissima: il padre è super famoso

«Tanti auguri a te che da 18 anni mi rendi un papà orgoglioso». Recita così la dedica su Instagram di Andrea Pirlo, ex calciatore della Nazionale Azzurra, 45 anni, alla figlia Angela, nata dall’amore con l’ex moglie Deborah Roversi, (il primogenito di Pirlo, Niccolò, è nato nel 2003). Il post è accompagnato da una foto che ritrae padre e figlia durante una serata speciale. Nello scatto Angela è radiosa, indossa un abito molto carino, mentre Pirlo veste un elegante smoking. L’abbraccio tra i due non ha bisogno di alcun commento, è un’immagine che parla da sola. (continua a leggere dopo le foto)

La dedica di Andrea Pirlo alla figlia diciottenne

Andrea Pirlo è stato sposato con la prima moglie Deborah Roversi per 13 anni. I due si sono conosciuti quando erano appena adolescenti e sono convolati a nozze nel 2001. Dal loro amore, come dicevamo, sono nati due figli, Niccolò, e Angela. Dopo il divorzio, l’ex centrocampista della Juventus, che è diventato campione del mondo nel 2006 e vicecampione d’Europa nel 2012, si è innamorato della giovane pr e immobiliarista Valentina Baldini. Insieme dal 2014, i due si sono sposati con rito civile in Comune a Torino nella primavera del 2022. Andrea Pirlo e la moglie hanno due gemelli, Leonardo e Tommaso, nati nel 2017 a New York.

