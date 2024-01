Guendalina Tavassi, sono ore d’ansia per lei: cosa sta succedendo – Due rose a gambo lungo e un breve messaggio hanno messo in allarme i followers di Guendalina Tavassi. L’ex gieffina e naufraga ha, infatti, condiviso nelle scorse ore una Instagram Story, in cui ha raccontato di essere alle prese con un momento molto particolare. Ecco cosa le è successo… (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, dura decisione di Beatrice su Vittorio: cos’è successo

Leggi anche: “Grande Fratello”, frase choc di Varrese su Beatrice: pubblico infuriato

Guendalina Tavassi, sono ore d’ansia per lei: cosa sta succedendo

Ore di profonda apprensione per la showgirl Guendalina Tavassi e tutta la sua famiglia. Come rivelato da lei stessa attraverso i social, il padre Luciano ha avuto un grave malore e, dopo essere stato trasportato in ospedale, i medici hanno deciso di operarlo d’urgenza. Al momento l’uomo si trova in terapia intensiva. Non è chiaro cosa sia accaduto al padre dell’influencer, se si sia trattato di un aggravamento delle condizioni di salute oppure se sia stata una cosa improvvisa. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Beatrice Luzzi torna nella casa del “Grande Fratello” e fa piangere gli italiani: la lettera d’addio al padre

Leggi anche: “Grande Fratello”, la scoperta choc dopo il lutto di Beatrice

Guendalina Tavassi, sono ore d’ansia per lei: il padre operato d’urgenza

Guendalina Tavassi, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello 11 e all’Isola dei Famosi nel 2022, ha scritto sui social: “È stato uno dei giorni più brutti della mia vita, dove ho capito sempre di più quanto anche un minuto sia prezioso“. La stessa ha aggiunto poi di non essere in grado di parlare: “Papà è in terapia intensiva post operatoria e grazie ai medici (i veri Angeli sulla terra) è stato salvato stanotte“. E ancora: “Vi ringrazio e vi abbraccio da qui per tutto il vostro calore”. (continua a leggere dopo le foto)

Le attuali condizioni del genitore: gli ultimi aggiornamenti

Nonostante la difficilissima notte passata e le gravi condizioni del signor Luciano, come ha detto la stessa Guendalina Tavassi, ora il padre si trova in terapia intensiva e pare si stia riprendendo proprio grazie all’operazione andata molto bene. Certamente l’opinionista aggiornerà i fan nelle prossime ore. Il peggio, ci si augura, dovrebbe essere alle spalle.