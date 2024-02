Nella casa del “Grande Fratello” potrebbe nascere una nuova coppia. Fino a poche settimane fa, infatti, Vittorio Menozzi e Greta Rossetti si definivano due “fratelli”. Adesso, invece, pare che stia nascendo qualcosa di veramente speciale. Vittorio, infatti, è uscito allo scoperto ed ha rivelato cosa prova per la sua coinquilina. (Continua…)

“Grande Fratello”, Vittorio rivela cosa prova per Greta

Vittorio Menozzi ha deciso di uscire allo scoperto, rivelando cosa prova veramente per la sua coinquilina Greta Rossetti. I due si sono sempre definiti “fratellini”, ma negli ultimi giorni pare che il loro rapporto si stia evolvendo in qualcosa di più profondo. Vittorio, mentre parlava con Federico, ha detto: “Un domani tra me e lei ci può essere qualcosa. Cosa provo per Greta? Da quando ci siamo conosciuti ho scoperto una persona molto dolce e tanto simile a me. Quindi non nego che si possa andare oltre l’amicizia“. (Continua…)

Il triangolo con Sergio

Nella casa del “Grande Fratello”, dunque, potrebbe nascere un nuovo triangolo amoroso. Se Vittorio ha sempre definito Greta una “sorellina”, salvo poi fare dietrofront e ammettere che tra di loro potrebbe nascere qualcosa di più profondo, Sergio invece non si è mai nascosto ed ha confessato l’interesse nei confronti della coinquilina. Greta è tra due fuochi, ma sembra preferire Vittorio. Adesso bisognerà capire se anche lei cambierà la sua versione. In passato, infatti, a Massimiliano Varrese ha confidato: “Se mi piace Vitto? Posso dirti che su di lui ho un mio pensiero, ma non lo dico. Anche tu? Ecco, allora hai capito, appunto. Proprio per questo lo posso vedere come un fratello”. (Continua…)

Greta e Vittorio nuova coppia del “Grande Fratello”?

Nella casa del “Grande Fratello”, come dicevamo, potrebbe nascere una nuova storia d’amore. Diciamo che l’amore quest’anno scarseggia veramente nella casa più spiata d’Italia. Oltre al breve flirt tra Giuseppe e Beatrice e al lungo tira e molla tra Perla e Mirko, nonostante siano entrati molti concorrenti non sono nate relazioni amorose. Greta e Vittorio potrebbe accendere il fuoco nella casa più spiata d’Italia.