“Grande Fratello”, Cesara non si trattiene ed esplode con il concorrente – È stata una puntata molto ricca quella di ieri, giovedì 19 ottobre 2023, del “GF Vip 8”. Davvero tanta carne al fuoco: dalla lettera di Heidi Baci al racconto di Mirko Brunetti, passando per le accuse dell’opinionista Cesara Buonamici, che, possiamo dirlo tranquillamente, piace e non poco al grande pubblico. La giornalista colpisce i telespettatori per la sua schiettezza e genuinità: sui social di complimenti per lei ce ne sono tanti, a significare che la Buonamici è spesso capace di farsi interprete dei pensieri di chi segue il programma di Canale 5. (continua a leggere dopo le foto)

“GF Vip 8”, Cesara Buonamici non si trattiene ed esplode con il concorrente

Mirko Brunetti, invece, non convince il pubblico di Canale 5. Come scrive Rebecca Megna su «Gossip e tv» “Se Alfonso Signorini al Grande Fratello 2023 ha intenzione di puntare su Mirko Brunetti e Greta Rossetti, probabilmente dovrebbe prendere in considerazione i commenti condivisi sul web. Durante la diretta della 12esima puntata, viene confermato da tanti telespettatori che non c’è tutto questo interesse sulla loro relazione, nata a Temptation Island. Infatti, sono molti coloro che commentano il blocco a loro dedicato che si lamentano, in quanto vorrebbero vedere altro. Tutto questo dimostra che gran parte del pubblico continua a non credere a Mirko e Greta”. E non è un’impressione, basta prestare attenzione al comportamento degli utenti su X, ex Twitter. (continua a leggere dopo le foto)

“GF Vip 8”, Cesara Buonamici “demolisce” il concorrente

Lo spiega chiaramente sempre «Gossip e tv»: “Ciò si evince non solo attraverso gli attacchi, ma anche tramite le tendenze su X (ex Twitter). Qui altri coinquilini che vengono chiamati in causa durante la diretta finiscono in tendenza. Quando, invece, si parla di Mirko questo non accade, nonostante provenga da un programma molto amato dal pubblico di Canale 5, come Temptation Island”. Insomma se Signorini aveva intenzione di catturare l’attenzione del pubblico puntando su un volto di “Temptation Island” ha sbagliato personaggio. Mirko Brunetti non convince nemmeno Cesara Buonamici, che dopo aver incassato gli applausi per la sua opinione su Heidi, si è presa anche quelli per il commento sull’ex volto dello show dei sentimenti. (continua a leggere dopo le foto)

Le opinioni dei telespettatori sui social

La giornalista ha espresso così quel che pensa: “Molti muscoli, molti dubbi… Si inserisce nella Casa perfettamente”. Dello stesso avviso qualche spettatore del “Grande Fratello Vip 8”: “Sapete che c’è… non mi piace. In due giorni non ha fatto altro che sparlare anche lui di Beatrice per farsi bello con il branco. Che grandi uomini al GF”. “Jill è entrata carica, la sua strategia è farsi accettare da tutti per cui se già schierata nel gruppone. Mirko poca personalità e già non mi piace, poiché si è fatto abbindolare dalle versioni altrui senza provare ad averne una propria. Anche bugiardo poiché ha detto a Bea che non gli hanno mai parlato male di lei. Falso!!!”, il parere di un altro utente su X, ex Twitter.